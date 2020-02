Anuntul MOMENTULUI facut de CFR Cluj! Cand va DEBUTA Alexandru Chipciu pentru campioana Romaniei

Bogdan Mara a vorbit despre debutul lui Chipciu.

Alexandru Chipciu a fost adus in iarna de la Anderlecht, insa nu a debutat inca intr-un meci oficial din cauza lipsei de forma. Jucatorul a prins putine minute in Belgia in acest sezon, iar Dan Petrescu are nevoie de el in forma maxima.

Bogdan Mara a vorbit astazi in emisiunea "Ora exacta in sport" si a dezvaluit cand ar putea debuta Chipciu in tricoul ardelenilor.

"E decizia lui Dan, in functie de cum vede meciurile. Alex este foarte bine, a intrat foarte bine in grup, s-a integrat. A inceput sa fie bine pus la punct si cu pregatirea fizica, normal ca mai are nevoie de ritm de joc, dar asta capata prin meciuri.

Cu siguranta va avea ocazia, acum avem multe meciuri, jucam din 3 in 3 zile, meciuri extrem de dificile. Dan, cu siguranta, va analiza si va schimba, nu poti juca toate meciurile cu aceeasi echipa. Ati vazut si in sezonul trecut, jucam cu o echipa in Europa League, in campionat schimbam 8-9-10 jucatori. Acum Dan trebuie sa vada in functie de cum ii simte pe jucatori si va face schimbari. Alex este un jucator extrem de important si cu siguranta va debuta in curand si va face treburi bune", a declarat Bogdan Mara la PRO X.