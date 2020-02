LIVE ora 20:00 Gaz Metan Medias - CFR Cluj | Clujenii cauta a patra victorie consecutiva in Liga 1 ECHIPELE PROBABILE

Gaz Metan Medias si CFR Cluj se intalnesc in etapa 24.

Echipa antrenata de Dan Petrescu face deplasarea la Medias si spera sa bifeze a patra victorie consecutiva in Liga 1. In cazul unui nou succes, CFR Cluj se va distanta in frunta clasamentului, cel putin temporar, la 8 puncte de FCSB.

Gaz Metan Medias e pe locul 7, primul sub linia play-off-ului, la egalitate de puncte cu FC Botosani, iar un succes in fata liderului la zi din Romania i-ar urca pe medieseni pana pe locul 5.

In partida tur, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu intr-o maniera categorica, scor 3-0.

Echipele probabile

Gaz Metan Medias:

Plesca - Pleasca, Larie, Constantin, Velisar - Fofana, Rosu - Cardoso, Hora, P. Costea - S. Bus

CFR Cluj:

Arlauskis - Ciobotariu, Burca, Vinicius, Camora - Itu, Bordeianu, Djokovic - Deac, Omrani, Costache

"In momentul asta nu puteam sa gssim un meci mai complicat sau mai greu decat cel cu Medias. Pe teren propriu, Medias are si ajutorul fanilor, terenul are un stil englezesc si e clar ca agresivitatea pe care o imprima antrenorul la meciurile de acasa se vede.

Este un meci capital pentru ei. Cred ca in partida asta se vor autodepasi. Ei au nevoie neaparat de victorie", a spus Dan Petrescu inaintea meciului.