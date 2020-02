Dupa esecul cu CFR Cluj, Vintila scoate mai multi jucatori din echipa: "FCSB va schimba 4-5 jucatori"

FCSB a pierdut primul meci al anului, scor 1-0.

Gigi Becali si-a criticat dur jucatorii dupa infrangerea cu CFR Cluj din deplasare, asa ca la meciul de joi cu FC Voluntari, restanta din etapa 18, se asteapta sa fie efectuate mai multe schimbari in randul ros-albastrilor. Morutan, Nedelcu si Cristea au fost luati in vizorul patronului, Momcilovic este inca ccidentat, iar Planic este suspendat dupa ce a vazut cartonasul rosu in Gruia.

Ioan Andone, directorul general al Voluntariului, a vorbit despre meciul de joi si crede ca echipa are o sansa buna sa castige.

Eu cred ca FCSB va schimba patru, cinci jucători. Eu cred că vor fi schimbări, au si solutii. Eu sper sa luam cele trei puncte. Mihai Teja pregateste bine antrenamentele, a pregatit doua sisteme, acum avem si rezerve, jucatorii il plac.

Pentru noi va fi un meci extrem de greu. Venim dupa a doua victorie din acest campionat, cu o echipa schimbata, cu foarte multi jucatori noi sau jucatori care in toamna stateau pe banca. Nu trebuie sa te deschizi impotriva Stelei, trebuie sa joci pe contre. Pentru noi cred ca va fi extraordinar. Egalul ne-ar avantaja pe noi. Noi vrem să facem 12 puncte. Daca batem pe Sibiu si Chindia, atunci avem sanse sa ne salvam", a spus Andone la TelekomSport.