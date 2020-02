Urmarim si comentam cele mai importante faze pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si aplicatia mobila Sport.ro.

Min. 28: OCAZIE MARE pentru olteni! Cicaldau suteaza bine dintr-o lovitura libera, dar Tarnovanu plonjeaza si scoate mingea.

Min. 21: GOOOOOOL Craiova! Balasa inscrie cu capul in poarta goala si duce scorul la un sec 3-0 dupa doar 21 de minute.

Min. 14: GOOOOOOL Craiova! Cicaldau transforma sigur din penalty si dubleaza avantajul oaspetilor.

Min. 10: GOOOOOOL Craiova! Nistor ii paseaza lui Cicaldau, care ii deviaza perfect lui Nitu, la marginea careului. El reuseste sa marcheze cu un sut pe jos, la coltul lung!

Min. 1: A inceput partida!

Poli Iasi primeste vizita Craiovei, locul al doilea in Liga 1. Mircea Rednic are 2 infrangeri consecutive pe banca iesenilor si incearca sa intrerupa seria neagra de 10 meciuri fara victorie a echipei in Liga 1.

Universitatea Craiova cauta cele 3 puncte are o pot apropia la doar 3 lungimi in spatele liderului CFR Cluj.

In tur, meciul a fost egal, 1-1, dupa golurile lui Cristea si Fortes.

ECHIPELE DE START

Poli Iasi

Tarnovanu - Gradinaru, Klimavicius, Frasinescu, Serban - Breeveld, Passaglia - Luis Soares, Omoh, Chacana - Luckassen

Univ. Craiova

Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Cosic, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Nitu, Ivan