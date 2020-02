Voluntari - FCSB, LIVE DE LA 20:00 | Ilfovenii s-au miscat precum chinezii si au deszapezit gazonul IN TIMP RECORD

Urmarim si comentam meciul restant dintre Voluntari si FCSB pe www.sport.ro, aplicatia mobila Sport.Ro si facebook.com\sport.ro.

UPDATE 16:00



Cum arata de dimineata terenul de la Voluntari si cum arata dupa deszapezire:

Meciul dintre Voluntari si FCSB care era programat initial pe 30 noiembrie, insa a fost amanat din cauza unei ploi torentiale, se va disputa astazi, desi au existat incertitudini dupa ninsoarea abundenta care a avut loc in capitala in urma cu o seara.

Terenul ilfovenilor era de dimineata acoperit in totalitate cu zapada, insa s-au mobilizat foarte bine si au reusit sa il curete intr-un timp record, iar la ora meciului va fi in conditii bune.

FCSB se afla pe locul 4 in Liga 1 cu 39 de puncte obtinute in 22 de meciuri, insa ar putea trece pe pozitia a doua daca obtine victorii in urmatoarele doua etape, iar Universitatea Craiova si Astra Giurgiu se incurca. Ros-albastrii vin dupa infrangerea cu CFR Cluj din primul meci oficial al anului.

Voluntari este pe ultimul loc in Liga 1, cu 11 puncte obtinute, insa echipa condusa de Mihai Teja a obtinut o victorie importanta in meciul trecut, din deplasare, de la Clinceni.

Echipele probabile:



Voluntari: Cojocaru - Struna, Pascanu, Armas, Kocic - Gorobsov, De Lucas - Sanoh, Capatana, Matan - Simonoovski

FCSB: Balgradean - Cretu, Cristea, Filip, Soiledis - Oaida, Nedelcu, Olaru - Tanase - Man, Coman.