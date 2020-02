"Erau ELEFANTI! Nici Real Madrid, nici Chelsea, NIMENI nu mi-a facut asa ceva!" Becali, in depresie dupa infrangerea cu CFR Cluj! Reactie de ultima ora

Becali si-a pastrat discursul de la finalul meciului

CFR i-a dat din nou impresia ca nu poate fi depasita in cursa pentru titlu. "Victoria echipei lui Petrescu a fost categorica", spune Becali.



"Ce s-a intamplat aseara, mie nu mi s-a intamplat in 15 ani. Am jucat cu Chelsea, Real Madrid, Liverpool, cele mai mari echipe din lumea asta. Dar asa ceva... sa n-ai un sut pe poarta... Puteau sa joace fara Arlauskis cei de la CFR. Nu ne-au dat nicio sansa. Nu conteaza cum au jucat, nu ne-au dat sansa. Ei parca erau elefanti. Fotbalul e ca sa castigi, nu ca sa ne distram, sa dam calcaie. Noi n-am avut niciun sut pe poarta, asta e grav.

Am avut mari slabiciuni. Trebuie sa ai jucatori agresivi, care sa recupereze mingea. In meciurile astea, castigi cu barbatie. Kovacs a arbitrat impecabil, n-ai ce sa-i zici. Arbitrajul a fost impecabil! Azi nu ma mai gandesc la titlu. Adio, titlu! Ii critic pe jucatori, normal ca-i critic, daca au jucat cum au jucat", a spus Becali la PRO X.