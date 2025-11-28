Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Vali Crețu și-a făcut praf un coleg după Steaua Roșie - FCSB 1-0: „Ăla doarme”

Vali Crețu a fost unul dintre jucătorii care a mers să vorbească cu galeria roș-albaștrilor prezentă la Belgrad.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață le-a cerut explicații jucătorilor pentru forma salbă din ultima perioadă.

Fundașul lateral, vizibil enervat la finalul meciului, a dat vina pe coechipierul său Siyabonga Ngezana, care și-a scăpat din marcaj adversarul la singura reușită a meciului și i-a permis lui Bruno Duarte să înscrie cu o lovitură de cap.

Vali Crețu a folosit injurii, după ce a spus despre colegul său că „a dormit” pe teren.