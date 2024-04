"Am bătut și pisica!" Vali Crețu are puterea să glumească pe seama situației sale de la FCSB

Crețu a fost la un pas să se despartă de FCSB în iarnă, însă Gigi Becali a fost de acord în cele din urmă să-l ia în cantonament cu echipa, deși era liber de contract, ca mai târziu să accepte să-i ofere o prelungire valabilă până în vară.

Se pare că jucătorul de 35 de ani a reușit să-l convingă pe patronul Gigi Becali să-i acorde o nouă prelungire de contract în vară.

Crețu va continua la FCSB și din vară

"(n.r. - despre faptul că a fost dat de Gigi afară de 10 ori pâna acum) Colegii mai glumesc că am batut şi pisica că are 9 vieţi, că am batut orice...şi toate filmele cu nu ştiu ce... (râde)

Am bătut orice film, viaţa bate filmul câteodată", a spus Vali Crețu, potrivit Orangesport.

Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, Vali Crețu a strâns 25 de meciuri în tricoul FCSB-ului în acest sezon, adunând 1454 de minute.