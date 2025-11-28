FCSB, ca și eliminată! Ce șanse îi dau specialiștii pentru primăvara europeană

FCSB, ca și eliminată! Ce șanse &icirc;i dau specialiștii pentru primăvara europeană Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB din Europa League, iar campioana României a bifat o nouă înfrângere în faza principală a competiției.

TAGS:
FCSBSteaua Roșie Belgrad - FCSB
Din articol

Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

FCSB, șanse minuscule pentru calificarea în primăvara europeană

Chiar și specialiștii de la Football Meets Data îi dau șanse mici campioanei României pentru o revenire spectaculoasă în zona locurilor care asigură calificarea. Dacă șansele la TOP 8 (calificare directă în optimi) sunt nule, pentru locurile 9-24, FCSB păstrează șanse de doar 6%.

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

Pentru campioana României este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel. 

Echipele din Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie: Matheus – Youngwoo Seol, Tebo Uchenna, Veljkovic, Tiknizyan – Handel (Milson 81), Krunic, Elsnik – Bruno Duarte (Rodrigao 69), Ivanic – Arnautovic (Katai 85). Antrenor: Vladan Milojević

FCSB: Zima – V. Creţu (Pantea 84), Graovac, Ngezana, Radunovic – Şut, Lixandru (Fl. Tănase 46) – Miculescu (Politic 84), Olaru (Octavian Popescu 74) , Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
Rom&acirc;ni, &icirc;ntre care un copil, ținuți &icirc;n sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Să fie bine primit!&rdquo;
Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: „Să fie bine primit!”
Universitatea Craiova, 95% &icirc;n play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Universitatea Craiova, 95% în play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: &bdquo;Ca să nu par indecent&rdquo;
Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: „Ca să nu par indecent”
ULTIMELE STIRI
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj &icirc;n meciul de debut din grupele Champions League
Ce au făcut fetele de la Volei Alba Blaj în meciul de debut din grupele Champions League
Ce au spus s&acirc;rbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;O altă noapte de coșmar&rdquo;
Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar”
Știm primele două echipe calificate &icirc;n fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Știm primele două echipe calificate în fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
S&acirc;rbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul &icirc;n trei cuvinte
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte
Poate Drăgușin să fie titular? Ce a spus Thomas Frank &icirc;nainte de Tottenham - Fulham
"Poate Drăgușin să fie titular?" Ce a spus Thomas Frank înainte de Tottenham - Fulham
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad



Recomandarile redactiei
S&acirc;rbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul &icirc;n trei cuvinte
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte
Știm primele două echipe calificate &icirc;n fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Știm primele două echipe calificate în fazele superioare din Conference League! Universitatea Craiova vine și ea tare din urmă
Poate Drăgușin să fie titular? Ce a spus Thomas Frank &icirc;nainte de Tottenham - Fulham
"Poate Drăgușin să fie titular?" Ce a spus Thomas Frank înainte de Tottenham - Fulham
Ce au spus s&acirc;rbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;O altă noapte de coșmar&rdquo;
Ce au spus sârbii după cartonașul roșu din meciul Steaua Roșie - FCSB: „O altă noapte de coșmar”
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Și-a făcut praf coechipierul! Vali Crețu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB 1-0
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
S&acirc;rbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul &icirc;n trei cuvinte
Sârbii au auzit ce a zis Gigi Becali și au descris totul în trei cuvinte
Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;
Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!