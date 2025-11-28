FCSB, ca și eliminată! Ce șanse îi dau specialiștii pentru primăvara europeană

Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



FCSB, șanse minuscule pentru calificarea în primăvara europeană



Chiar și specialiștii de la Football Meets Data îi dau șanse mici campioanei României pentru o revenire spectaculoasă în zona locurilor care asigură calificarea. Dacă șansele la TOP 8 (calificare directă în optimi) sunt nule, pentru locurile 9-24, FCSB păstrează șanse de doar 6%.



FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.



Pentru campioana României este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.

