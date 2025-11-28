Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



Gigi Becali a răbufnit la finalul partidei. A spus, din nou, că și-a pierdut încrederea în echipa sa, dar nu are de gând să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice.



Gigi Becali s-a decis: Charalambous și Pintilii rămân la FCSB!



Omul care decide totul la FCSB și-a arătat din nou susținerea față de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenorii cu care a câștigat ultimele două titluri din Superligă. Aceștia au vrut, recent, să-și dea demisia de la echipă, dar au fost întorși din drum de Becali.



„Normal și corect este ca ei să continue, pentru că ei au adus performanțele pe care le-au adus în 2 ani. Asta e dreptatea. Așa e dreptatea!! Eu nu pot să-i demit. Acum sunteți voi de vină, e posibil să fiu eu de vină.



Dacă sunt eu de vină, atunci schimbăm atitudinea. Bine, ca să las echipa pe mâna la antrenori, niciodată! Pentru că în România toți care au lăsat-o au ajuns în faliment”, a spus Becali, la Prima Sport.



Serie nefastă pentru FCSB



FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.



Pentru FCSB este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.



În clasamentul Europa League Steaua Roşie este a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu 3 puncte, pe locul 31.

