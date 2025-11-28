Joi seară, Feyenoord a pierdut pe teren propriu contra lui Celtic, în runda a cincea din faza principală Europa League, scor 1-3. Gruparea din Rotterdam a deschis scorul prin Ueda (11'), însă scoțienii au întors scorul până la pauză: Yang Hyun-Jun (31') și Hatate (43'), iar Nygren (82') a stabilit scorul final.



Robin van Persie și-a debutat fiul la Feyenoord

În minutul 80, la 2-1 contra lui Celtic, pe De Kuip și-a făcut apariția în premieră și tânărul atacant Shaqueel van Persie, fiul antrenorului de la Feyenoord.



"Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu în calitate de tată, pentru că aveam nevoie să înscriem. Shaqueel este un jucător care poate înscrie din toate pozițiile și de aceea l-am introdus.



Din punct de vedere al tatălui, când fiul tău debutează, clar este un moment special, însă nu am putut savura momentul pentru că îmi făceam treaba, la fel ca Shaqueel.



Pe Shaqueel îl văd ca pe unul dintre jucătorii mei. Așa am stabilit amândoi de câțiva ani. Cred că amândoi am gestionat situația foarte bine", a spus Robin van Persie, fost mare atacant la Feyenoord, Arsenal, Manchester United și Fenerbahce.



Shaqueel van Persie a împlinit 19 ani pe 16 februarie, măsoară 1,86m, iar din 2017 evoluează la academia lui Feyenoord, după ce anterior a mai jucat la juniorii lui Manchester City și Fenerbahce.

