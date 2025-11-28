Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: „Să fie bine primit!”

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Verdictul lui Adrian Porumboiu la faza eliminării din Steaua Roșie - FCSB

Tebo Uchenna a fost eliminat în prima repriză a meciului, după ce l-a lovit cu cotul în figură pe Darius Olaru în postură de ultim apărător.

Adrian Porumboiu a analizat faza eliminării fundașului de la Steaua Roșie și a explicat faptul că nu i se pare o fază clară.

Fostul arbitru consideră că eliminarea lui Tebo Uchenna este discutabilă, pentru că nu este o situație iminentă de gol, faultul având loc la mijlocul terenului.