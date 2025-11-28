Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: „Să fie bine primit!”

Verdictul lui Porumboiu la cea mai fierbinte fază din Steaua Roșie - FCSB: &bdquo;Să fie bine primit!&rdquo; Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Steaua Roșie s-a impus, scor 1-0, în fața lui FCSB, într-o partidă din runda a cincea de Europa League.

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Verdictul lui Adrian Porumboiu la faza eliminării din Steaua Roșie - FCSB

Tebo Uchenna a fost eliminat în prima repriză a meciului, după ce l-a lovit cu cotul în figură pe Darius Olaru în postură de ultim apărător.

Adrian Porumboiu a analizat faza eliminării fundașului de la Steaua Roșie și a explicat faptul că nu i se pare o fază clară.

Fostul arbitru consideră că eliminarea lui Tebo Uchenna este discutabilă, pentru că nu este o situație iminentă de gol, faultul având loc la mijlocul terenului.

„Dacă a dat cartonaș roșu, să fie bine primit, faza e discutabilă. Nu era fază iminentă de gol sub nicio formă. Atacul nu a fost de roșu, nu a fost un fault de o duritate excesivă care să determine cartonaș roșu, nu, nu! Dar dacă l-a dat, asta este, dar le-a făcut mai mult rău.

Arbitrul francez nu mi-a creat așa o impresie că vine dintr-un campionat care și acela este de top în Europa, dar mă rog, asta e situația.

Nu are nicio treabă Vassaras cu asta. Mergem prea departe, își face treaba foarte bine aici”, a spus Adrian Porumboiu la GSP.

În urma acestei partide, FCSB se află pe locul 31, la trei puncte distanță de ultimul loc ce duce în play-off-ul Europa League.

