Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: „Ca să nu par indecent”

Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Antrenorul Stelei Roșii, extrem de mulțumit de caracterul arătat de echipa sa

La finalul meciului, Vladan Milojevic și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au reacționat după eliminarea din minutul 27.

Tehnicianul sârb a explicat ce decizii a luat pentru a acoperii lipsa fundașului central care a părăsit terenul în prima repriză.

„Dacă vorbim despre decizii, cu siguranță este vorba despre minutul 27, în care trebuie să reacționezi rapid. Nu a existat nicio dilemă pentru noi, având în vedere că îl aveam pe Handel pe flancul drept, plănuisem să-l introducem la mijlocul terenului, doar l-am rotit și l-am scos pe Radet, care juca deja pe acea poziție, a jucat mult timp cu Veljko Milosavljevic la portar.

Pauza ne-a dat cea mai mare bătaie de cap, pentru că era o întrebare dacă Rade va continua, pentru că a primit un șut, dar a blocat și a continuat.

Trebuie să-mi laud echipa, au pregătit meciul genial. Cred că, ca să nu par indecent, aceasta este o mare victorie pentru noi și pentru Serbia, suntem singurul club care aduce puncte Serbiei. Dar chiar dacă ar fi fost orice alt rezultat, publicul ar fi fost fericit pentru că băieții au dat tot ce au mai bun.”, a spus Vladan Milojevic, după victoria cu FCSB, conform presei din Serbia.

