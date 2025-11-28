Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: „Ca să nu par indecent”

Ce a spus antrenorul Stelei Roșii după victoria cu FCSB: "Ca să nu par indecent"
FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie, într-un meci din runda a cincea de Europa League.

FCSB steaua rosie Vladan Milojevic Europa League
Cu toate că FCSB a avut un avantaj numeric pe teren, după eliminarea lui Tebo Uchenna din minutul 27, campioana României nu a reușit să profite și a pierdut meciul de la Belgrad.

Golul victoriei sârbilor a fost marcat de Bruno Duarte în minutul 50, după ce a profitat de o pasă excelentă venită de la Young-Woo Seol.

Antrenorul Stelei Roșii, extrem de mulțumit de caracterul arătat de echipa sa

La finalul meciului, Vladan Milojevic și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au reacționat după eliminarea din minutul 27.

Tehnicianul sârb a explicat ce decizii a luat pentru a acoperii lipsa fundașului central care a părăsit terenul în prima repriză.

„Dacă vorbim despre decizii, cu siguranță este vorba despre minutul 27, în care trebuie să reacționezi rapid. Nu a existat nicio dilemă pentru noi, având în vedere că îl aveam pe Handel pe flancul drept, plănuisem să-l introducem la mijlocul terenului, doar l-am rotit și l-am scos pe Radet, care juca deja pe acea poziție, a jucat mult timp cu Veljko Milosavljevic la portar.

Pauza ne-a dat cea mai mare bătaie de cap, pentru că era o întrebare dacă Rade va continua, pentru că a primit un șut, dar a blocat și a continuat.

Trebuie să-mi laud echipa, au pregătit meciul genial. Cred că, ca să nu par indecent, aceasta este o mare victorie pentru noi și pentru Serbia, suntem singurul club care aduce puncte Serbiei. Dar chiar dacă ar fi fost orice alt rezultat, publicul ar fi fost fericit pentru că băieții au dat tot ce au mai bun.”, a spus Vladan Milojevic, după victoria cu FCSB, conform presei din Serbia.

Antrenorul Stelei Roșii Belgrad a evidențiat și situația complicată în care se află formația sa și și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au reușit să acopere spațiile chiar dacă erau cu un jucător în minus.

„Mulți jucători nu au jucat la acest nivel, dar nu într-un club atât de mare. Iadul te așteaptă când încep să se întâmple lucruri rele. Mateusz și-a făcut partea, dar jos pălăria tuturor pentru luptă, greșelile fac parte din fotbal.

Fanii ne-au susținut, au fost grozavi și le mulțumesc din suflet. Nu suntem într-un moment anume, avem multe probleme de personal, chiar și această echipă care a ieșit astăzi nu a jucat niciodată împreună, decât la antrenamente. Să mergem mai departe.”, a adăugat antrenorul Stelei Roșii.

În urma acestei partide, FCSB se află pe locul 31, la trei puncte distanță de ultimul loc ce duce în play-off-ul Europa League.

94 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Cei trei jucători criticați de Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB cu Steaua Roșie: &rdquo;Nu mai sunt jucătorii ăia!&rdquo;
Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB: &rdquo;A greșit!&rdquo;
Charalambous a luat foc după Steaua Roșie - FCSB: Greșeli ca la juniori! Trebuie să fim dezamăgiți pe teren, nu la final
Universitatea Craiova, 95% &icirc;n play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Jucătorul &rdquo;taxat&rdquo; de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: &rdquo;Parcă a vrut să le dubleze avantajul&rdquo;
&rdquo;Aduce geometria&rdquo;! Răzvan Marin și AEK Atena au dat lovitura pe terenul Fiorentinei! Notele primite de mijlocașul rom&acirc;n
Rușinos! Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza &icirc;n Conference League
Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Revenire de senzație la FCSB! Echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Universitatea Craiova, 95% &icirc;n play-off-ul pentru optimile Conference League! Cele mai probabile adversare
Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;
Craiova de Bundesliga. Florin Caramavrov scrie după U Craiova - Mainz 1-0
Jucătorul &rdquo;taxat&rdquo; de MM Stoica după eșecul FCSB-ului de la Belgrad: &rdquo;Parcă a vrut să le dubleze avantajul&rdquo;
Rușinos! Reacția germanilor după ce Universitatea Craiova a produs surpriza &icirc;n Conference League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Belodedici a avertizat-o pe FCSB &icirc;naintea meciului din Europa League: &bdquo;Va fi un adevărat infern&rdquo;
Cum ar putea juca FCSB direct &icirc;n turul doi preliminar din Champions League
Cum l-a numit antrenorul Stelei Roșii pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat primul &bdquo;11&rdquo; &icirc;nainte de meci
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
