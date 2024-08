VEZI VIDEO MAI SUS

FCSB - Sparta Praga 2-3 (0-3) . În prima manșă, la Praga, a fost 1-1.

. În prima manșă, la Praga, a fost 1-1. Au marcat: Darius Olaru (60), Malcom Edjouma (85), respectiv Veljko Birmancevic (13, 28 - penalty), Lukas Haraslin (37).

Ciprian Marica a fost invitat la Studio Sport, emisiune transmisă de VOYO

Invitat la Studio Sport, emisiune difuzată marți seara pe VOYO, Ciprian Marica a vorbit despre Daniel Popa și William Baeten, a spus ce a greșit Gigi Becali, dar l-a lăudat și pe fundașul dreapta al campioanei, Valentin Crețu. În opinia fostului atacant din Bundesliga și Primera Division, jucătorul în vârstă de 35 de ani impresionează prin felul în care abordează fiecare meci.

Ciprian Marica: "Trebuie să-l remarc pe Crețu"

"Mi-a plăcut Crețu, trebuie să-l remarc, el dă și centrarea la golul doi în care Olaru pasează ulterior.

35 de ani pentru Crețu, care are potențial, are curaj, nu e el vreun tehnic, dar își asumă și are personalitate și urcă mereu cu mingea la picior. Încearcă să vină cu centrări", a declarat Ciprian Marica, la Studio Sport, emisiune transmisă de VOYO.

În vârstă de 35 de ani, Vali Crețu mai are contract cu gruparea patronată de Gigi Becali până pe 31 decembrie. Fundașul dreapta de la FCSB e cotat la 200.000 de euro.

FCSB a evoluat în următoarea formulă: Târnovanu - Creţu, Dawa, Ngezana, Radunovic - Şut (Edjouma - 46), Lixandru (Alhassan - 72) - Ştefănescu (Baeten - 46), Olaru, Băluţă (Popa - 46) - Miculescu. Antrenor: Elias Charalambous. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Danemarca, avându-l la centru pe Morten Krogh la centru.

După eliminarea din Champions League, FCSB va continua în play-off-ul Europa League, unde adversară va fi LASK Linz. Partidele se vor juca pe 22 august (turul, în Austria) și pe 29 august (returul, la București).

