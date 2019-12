Au sansa a 10-a in fata Sevillei! :)) CFR-istii, la pamant dupa tragere: "Plecam cu sansa a 10-a, mai rau nu se putea. Era mai usor cu Manchester United sau Inter"

CFR Cluj va juca cu FC Sevilla in “16”-imile Europa League.

Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, s-a aratat dezamagit de tragerea la sorti pentru faza eliminatorie a Europa League, acolo unde clujenii vor infrunta pe FC Sevilla, o specialista a acestei competitii.

“Mai bine se putea, mai rau sigur nu se putea. Sevilla e specialista numarul 1 a competitiei, a castigat cinci trofee Cupa UEFA si Europa League, trei incepand cu 2014. E o echipa extrem de puternica si o echipa care trateaza aceasta competitie cu toata seriozitatea. Am fi avut mult mai multe variante accesibile, cred ca cu 5-6 echipe ne puteam lupta de la egal la egal, iar unele echipe importante, gen Manchester United, AS Roma, Inter Milano sau Arsenal, care se lupta pentru campionat sau pentru locurile de Liga in tarile lor si ar fi fost mai putin concentrate pe Europa League. In plus, ar fi fost o buna reteta financiara. Sevilla nu are nicio sansa la campionat in Spania si nu prea stie de gluma in Europa League, vrea sa castige trofeul in fiecare an.

Sansele noastre s-au redus drastic, dar vom face tot ce tine de noi sa ne mobilizam, sa ne ridicam la nivelul adversarului. Mergem sa jucam frumos, sa ne traim in continuare visul. Cine stie? Niciodata nu e exclus ceva in fotbal, s-au vazut si surprize mai mari. E clar ca nu plecam cu sansa a doua, ci a zecea. Sevilla are o valoare a lotului de aproape 10 ori mai mare decat noi. O nimica toata! Si pentru noi este o experienta, pentru jucatori, sa jucam inmpotriva unui adversar atat de puternic. E o experienta buna, dar preferam sa fie un meci in care sa avem sanse mai multe. Anul asta am avut un parcurs lung in cupele europene, am jucat multe meciuri, am facut si cateva surprize impotriva unor cluburi cu bugete mai mari, acum suntem gata de inca una, mai mare.

Mergem inainte, nu avem ce sa facem. Acum ne concentram pe campionat si avem timp sa ne gandim si la Sevilla. Vestea buna este ca Dan Petrescu i-a invins cu Unirea Urziceni in grupele Champions League, iar Sevilla era si atunci foarte puternica. Vestea proasta e ca e un decalaj mai mare acum decat in urma cu 10 ani. Sa vedem daca putem sa compensam prin daruire experienta lor in Europa League. Dan Petrescu este antrenorul CFR-ului, a ramas aici, desi se spune de luni de zile ca are oferte si va pleca, toata lumea vrea ca el sa ramana. E adevarat ca niciodata sa nu spui niciodata, dar sper sa mearga cu noi in continuare”, a spus Mara pentru Sport.ro.