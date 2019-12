Conditia ca Dan Petrescu sa fie lasat sa plece gratis de la CFR Cluj, desi are clauza de reziliere de 5 milioane de euro

Petrescu are pe masa mai multe oferte concrete, cea mai avantajoasa fiind de la Astana.

Dan Petrescu are oferte avantajoase din punct de vedere financiar si va fi greu ca CFR Cluj sa il pastreze in aceasta iarna, deoarece i se oferta triplul salariului pe care il are in Gruia, printre cluburile interesate de el aflandu-se FC Astana (Kazahstan), care are cele mai mari sanse de reusita, formatii din Rusia, China si zona Golfului Persic. Desi au declarat ca spera ca Petrescu sa ramana la echipa, mai ales daca reuseste calificarea in “16”-imile Europa League, oficialii clujeni au inceput deja sa ii caute inlocuitor, multumiti ca echipa are sanse reale la un nou titlu si a avut un parcurs excelent in EUropa League, care a echilibrat finantele clubului. Petrescu are o clauza de reziliere de 5 milioane de euro, introdusa in contract de conducerea clubului, dupa ce in precedentul mandat a plecat la Guizhou Hengfeng, dar exista sansa ca el sa plece gratis.

Singura conditie ca antrenorul sa plece gratis si fara impedimente este ca el sa transfere la noua echipa macar un jucator al CFR-ului, care sa aduca in visteria clujenilor o suma considerabila de bani, printre fotbalistii oferiti fiind Ciprian Deac, Andrei Burca, Mihai Bordeianu, Damjan Djokovici, Kevin Boli, Giedrius Arlauskis, Billel Omrani, Valentin Costache sau Alexandru Paun, ei avand cote de transfer intre 600.000 de euro si 3 milioane de euro. La Guizhou Hengfeng, antrenorul l-a transferat pe Boli pentru 2.5 milioane de euro, dupa ce cluburile purtasera negocieri pentru Tucudean si Omrani, dar nu s-a inteles la pret.