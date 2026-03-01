FCSB este OUT din play-off!

Duminică seară a avut loc meciul dintre Dinamo și FC Argeș, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii s-au impus cu 1-0.

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

FC Argeș a învins-o pe FCSB și în tur și în returul sezonului regulat, iar în clasament contează meciurile directe. Astfel că, la egalitate de puncte între FC Argeș și FCSB, piteștenii au câștig de cauză.

Cum arată clasamentul Superligii României