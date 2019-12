Sevilla vine din nou in Romania! Spaniolii au mai jucat cu FCSB si cu Urziceni in grupele Champions League! Care au fost rezultatele

CFR Cluj o va intalni pe Sevilla in saisprezecimile Europa League.

Clujenii vor avea parte de doua dueluri foarte tari in saisprezecimile Europa League. Sevilla este specialista competitiei dupa ce a reusit performanta istorica de a se impune trei sezoane consecutiv. Spaniolii au triumfat sub comanda lui Unai Emery in 2014, 2015 si 2016.

Sevilla a intalnit-o pe FCSB in grupele Ligii Campionilor, in sezonul 2007/2008. Atunci spaniolii s-au impus la Bucuresti cu 2-0 si cu 2-1 pe teren propriu.

Nu la fel de usor le-a fost celor de la Sevilla in fata Unirii Urziceni, antrenate de Dan Petrescu in sezonul 2009/2010. Urziceni s-a impus atunci cu 1-0 pe teren propriu, dar a fost invinsa in Spania. Urziceni a fost la un singur punct de calificarea in optimile Champions League in acel sezon.

Sevilla are parte de un sezon foarte bun, ocupand pozitia a treia in La Liga, la doar patru puncte de granzii Real Madrid si Barcelona.

In grupele Europa League, spaniolii au defilat intr-o grupa cu APOEL, Qarabag si Dudelange, fiind invinsi doar in ultima partida din deplasarea la APOEL, cand aveau deja asigurata prima pozitie in grupa.

Pe banca Sevillei este din aceasta vara Julen Lopetegui. Acesta le-a mai antrenat pe Real Madrid in startul sezonului trecut, Rayo Vallecano si FC Porto. Lopetegui a fost si selectionerul Spaniei in perioada 2016-2018.

Lotul Sevillei din actualul sezon este evaluat conform transfermarkt la 283 de milioane de euro.