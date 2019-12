CFR CLUJ - CELTIC 2-0 | "Sa vina orice adversar!" Ce spune Djokovic dupa performanta URIASA reusita de CFR: "Sunt mandru de echipa asta!"

CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce a invins-o pe Celtic in Gruia cu 2-0 dupa golurile marcate de Burca si Djokovic. In celalalt meci din grupa, Lazio a pierdut meciul cu Rennes, cu acelasi scor, 2-0. La final, marcatorul celui de-al doilea gol, Djokovic, a vorbit despre meci si spune ca este foarte mandru de echipa sa.



"Sincer a fost foarte greu pentru ca atunci cand joci un meci in care si un punct iti e suficient, nu stii cum sa o faci. Am facut 12 puncte, sunt foarte mandru de echipa asta. Sincer despre rezultatul din partea celalata nici nu stiam cat este. Am castigat, asta e cel mai important. Am asteptat mult timp sa marchez, sunt fericit ca am facut-o. Sincer, dupa parcursul nostru european, cu cine vom pica, e binevenit. Daca am ajuns pana aici, unde dupa 5 meciuri avem 12 puncte, inseamna ca avem un grup foarte experimentat", a declarat Djokovic la finalul partidei.



