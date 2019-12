Cu sau FARA Dan Petrescu pe banca la meciul cu Sevilla? Anuntul de ultima ora al CFR-ului dupa tragerea la sorti

CFR va intalni Sevilla in saisprezecimile Europa League.

Marea intrebare a iernii la Cluj: ramane sau nu Dan Petrescu alaturi de echipa si in 2020?

Managerul Bogdan Mara e convins ca Petrescu va continua. Mara spune ca Petrescu poate sa-si deschida multe usi in campionatele mari cu o dubla istorica in fata Sevillei.

"Ajungand aici, iti doresti mai mult. Sevilla a castigat 3 trofee Europa League in ultimii ani. Vedeti ce lot are Sevilla, ce antrenor. Nu prea avem cuvinte.

Toata ziua discutam de plecarea lui Dna Petrescu... E cu echipa CFR, e antrenorul CFR-ului. A facut un sezon senzational, ne dorim sa continuam impreuna, sa jucam meciurile astea, sa castigam un campionat. Imi doresc mult sa ramana, cred ca si el isi doreste sa continue aceasta munca. Oferte au venit, poate dupa sezonul asta sa plece.

Poate va prinde o echipa mare in Europa, asta e visul lui, visul nostru. Odata ajuns in Anglia, Italia cred ca va face performanta foarte mare acolo. Dupa rezultatele pe care le-a facut, cred ca i se vor deschide niste porti. Sa bata pe Sevilla si cred ca se deschid portile pentru el si in Spania. Pana atunci, avem nevoie de el!

Mai avem doua meciuri de jucat, apoi vom sta si vom discuta si de lot. Avem meciuri importante, de duminica ne gandim. Am lasat intrarea libera azi, la meciul cu Astra, pentru a avea cat mai multa lume", a spus Mara la Digisport.