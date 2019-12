Urmarim si comentam impreuna CFR CLUJ - CELTIC pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

CFR Cluj - Celtic, ora 19:55, este meciul care o poate duce pe campioana Romaniei in primavara europeana. CFR Cluj are nevoie de doar un punct in acest ultim meci pentru a fi matematic calificata in faza eliminatorie a Europa League.

CFR Cluj se califica si daca pierde meciul cu Celtic, dar cu conditia ca Lazio sa nu castige partida cu Rennes in celalalt meci al grupei. Celtic, deja calificata de pe primul loc al grupei, a venit in Romania fara o parte dintre jucatorii importanti: Forster, Brown, McGregor, Edouard sau Christie nu au facut deplasarea la Cluj.



CFR CLUJ - CELTIC | Dan Petrescu, ingrijorat de meciul decisiv cu scotienii



Dan Petrescu nu se gandeste dinainte la calificare. Antrenorul CFR-ului nu s-a lasat "adormit" de faptul ca scotienii si-au lasat mai multi jucatori importanti sa se odihneasca.

"Nu pot sa imi schimb declaratia, tot eu am facut-o. Celtic poate sa vina cu trei echipe in campionatul romanesc si castiga sigur campionatul. Nu cu prima, nu cu a doua ci cu a treia. Asta e valoarea clubului Celtic, daca intr-adevar stiti lotul lor si va uitat atent. Normal ca ei sunt favoriti. Indiferent ce mi-ai spune, vom fi foarte suparati si foarte tristi. Greu imi va trece aceasta suparare, chiar daca nu ma asteptam sincer va spun sa jucam ultimul meci cu calificarea pe masa. Dar daca nu ne vom califica, poate va fi unul din cele mai triste momente din viata mea. Daca jucam la egal pierdem sigur. Pentru ca putem sa primi gol in minutul 95. Noi trebuie sa intram pe teren, sa ne aparam bine, dar sa intram sa castigam. Stim ca Celtic in ultimele 12 oficiale s-a impus. Intr-o forma fantastica si cu un lot fantastic, dar trebuie sa le punem probleme", a declarat Dan Petrescu.



CFR CLUJ - CELTIC | Neil Lennon: "Petrescu nu scapa pentru ca a facut un compliment frumos"



Antrenorul lui Celtic, Neil Lennon, i-a multumit lui Petrescu pentru cuvintele frumoase la adresa echipei sale, dar l-a avertizat ca scotienii vin la Cluj cu gandul de a castiga partida.

"Forster, McGregor, Edouard, Rogic, Christie. Niciunul nu a facut deplasarea, nu sunt disponibili. A fost o luna aglomerata. Toti jucatorii au nevoie de minute de joc. Este o situatie buna sa le dam acestor jucatori motivatia necesara pentru a juca bine. Suntem aici sa fim competititvi, suntem aici sa castigam. Am făcut o campanie fantastica, trebuie sa respectam competitia. Este ultimul meci din campanie, nu avem presiune pe noi, iar asta ne face un adversar periculos pentru oricine. E un compliment frumos din partea lui Dan, dar nu scapa doar pentru ca a spus asta. Nu suntem aici sa facem favoruri cuiva, suntem aici sa urmarim ce e mai bine pentru clubul Celtic si jucatorii mei", a declarat Neil Lennon.



CFR CLUJ - CELTIC | Prima pe care o vor primii clujenii daca se vor califica



Dincolo de mandria de a fi in primavara europeana, ardelenii vor lupta in meciul cu Celtic si pentru o prima frumoasa. Potrivit ProSport, oficialii echipei din Cluj au promis ca fiecare jucator va primi cate 5.000 de euro in cazul unei calificari.

Si UEFA ii va recompensa pe clujeni. CFR-ul va primi inca un milion de euro din partea UEFA daca se va califica in fazele eliminatorii ale Europa League, pe langa sumele incasate din participarea in grupe si pentru punctele obtinute pana acum.



CFR CLUJ - CELTIC | Echipele probabile



CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Burca, Cestor, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Traore, Omrani

Celtic: Gordon - Bauer, Bitton, Simunovic, Taylor - Robertson, Ntcham - Shved, Rogic, Johnston - Griffiths