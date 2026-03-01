GALERIE FOTO Lovitură pentru Dinamo! S-a accidentat și a fost scos pe targă

După o primă repriză în care a bifat o ocazie periculoasă, lovind bara porții lui Cătălin Căbuz, Mamoudou Karamoko a suferit o accidentare serioasă și a fost scos pe targă în afara terenului.

Lovitură pentru Dinamo! Karamoko s-a accidentat

În minutul 50, atacantul a acuzat o durere musculară și nu a mai putut continua partida. În locul său, Zeljko Kopic a fost nevoit să-l trimită în teren pe Alexandru Pop.

Rămâne de văzut cât de serioasă este accidentarea atacantului, având în vedere că acesta este golgheterul echipei, cu șase reușite în campionat. 

În plus, o eventuală absență a lui Karamoko ar putea reprezenta o lovitură pentru Dinamo, în contextul în care nou-transferatul George Pușcaș are nevoie de o perioadă de trei săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.

Dinamo - FC Argeș | Echipele de start:

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Cîrjan, Soro - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Roșca - Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Mihai, Târbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Pop
  • FC Argeș: Căbuz - Tofan, Sadriu, Tudose, Briceag - Borta, Sierra Gimenez, Rață - Miovschi, Matos, Bettaieb
  • Rezerve: Straton - Oancea, Garutti, Busi, Seto, Rădescu, Blagaic, Pîrvu, Moldoveanu, Brobbey, Idowu, Moldovan
