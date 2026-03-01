După o primă repriză în care a bifat o ocazie periculoasă, lovind bara porții lui Cătălin Căbuz, Mamoudou Karamoko a suferit o accidentare serioasă și a fost scos pe targă în afara terenului.

Lovitură pentru Dinamo! Karamoko s-a accidentat

În minutul 50, atacantul a acuzat o durere musculară și nu a mai putut continua partida. În locul său, Zeljko Kopic a fost nevoit să-l trimită în teren pe Alexandru Pop.

Rămâne de văzut cât de serioasă este accidentarea atacantului, având în vedere că acesta este golgheterul echipei, cu șase reușite în campionat.

În plus, o eventuală absență a lui Karamoko ar putea reprezenta o lovitură pentru Dinamo, în contextul în care nou-transferatul George Pușcaș are nevoie de o perioadă de trei săptămâni pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică.