Operatiunea MONSTRUL, partea a doua! Petrescu a mai batut-o o data pe Sevilla intr-un meci in care a avut TOATA Romania alaturi de el!

Dan Petrescu nu e la prima intalnire intr-un meci oficial cu Sevilla!

In 2009, a batut-o in Ghencea cu Unirea Urziceni, in faza grupelor din UEFA Champions League. Dupa castigarea titlului, Unirea a umplut stadionul Stelei pentru meciurile sale din Europa.

"E cel mai important rezultat din cariera", spunea atunci Petrescu despre victoria obtinuta in fata uneia dintre cele mai la moda echipe din La Liga. Victoria cu Sevilla a dus-o pe Unirea la un pas de calificarea in optimile de finala ale Champions League. Echipa din Urziceni avea nevoie de un egal cu Stuttgart, in ultimul meci din grupe, dar nu l-a obtinut si a parasit Liga.

"Sunt multumit de prestatia jucatorilor si de rezultat. Este o victorie foarte importanta pentru fotbalul romanesc, impotriva unei echipe pe care o vad cel putin in sferturi. Am demonstrat ca daca muncim bine si avem atitudine buna putem castiga in fata unei echipe puternice. Indiferent de rezultatul ultimului meci din grupa, imi felicit jucatorii si sunt mandru de ei. Ma simt bine cu opt puncte in Liga Campionilor, dar mai vreau inca unul si vreau sa mai castig un meci acasa in optimi", spunea Petrescu acum 10 ani.

Unirea - Sevilla a fost decis de autogolul lui Dragutinovic din minutul 44. In turul de pe Sanchez Pizjuan, Urziceni cedase cu 2-0. La meciul de la Bucuresti, Arkauskis a fost titular in poarta Urziceniului, la fel ca Valeriu Bordeanu (secund la CFR) si Marius Bilasco (oficial al clubului).