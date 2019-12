CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce a invins-o pe Celtic in Gruia cu 2-0 dupa golurile marcate de Burca si Djokovic. In celalalt meci din grupa, Lazio a pierdut meciul cu Rennes, cu acelasi scor, 2-0. La final, jucatorii campioanei Romaniei s-au bucurat pe teren dupa triumful din aceasta seara.

Tweet CFR Cluj Europa League Celtic Glasgow Citeste si: Giovani Becali vine la ORA EXACTA IN SPORT, vineri, de la 10:45, la PRO X!