"Nu stiu ce scoli fac astia, dar nu ma da nimeni afara! E perfect, nu iau niciun rosu!" A uitat cand s-a dus cu REGULAMENTUL la conferinta dupa Sevilla! :) Discurs genial al lui Petrescu la Sofia

Dan Petrescu a vorbit despre arbitraj la conferinta de presa de la finalul meciului cu TSKA.

Antrenorul lui CFR Cluj a sustinut conferinta de presa de la finalul meciului cu TSKA, acolo unde a fost intrebat de arbitraj. Petrescu si-a amintit de meciul cu Botosani, acolo unde Coltescu i-a aratat cartonasul rosu si l-a trimis in tribune.

"Super Dan" a facut o comparatie intre arbitrajul din Europa League si cel din Liga 1, laudandu-i pe arbitrii internationali care conduc de la centru partidele din cupele europene, in ciuda faptului ca la eliminarea cu Sevilla, s-a plans de deciziile arbitrale.

In meciul cu Sevilla, Alexandru Paun reusise sa inscrie din pasa lui Lacina Traore, insa 'centralul' a anulat reusita care asigura CFR-ului calificarea in saisprezecimi dupa ce fundasul facuse un hent in momentul in care a preluat balonul.

Ulterior, Petrescu a mers la conferinta de presa cu un regulament in mana, cu ajutorul caruia incerca sa demonstreze ca arbitrul a luat o decizie eronata.

"Nu a fost usor, nu stiu nici acum daca si-au revenit, dar nationala e nationala! Nu cred ca si-au revenit nici acum Camora, Burca si Deac.

Daca nu pleca Bordeianu, eram cat de cat in calcule. De pozitia aia imi este mie cel mai mult frica pe viitor, la mijloc.

Roma e favorita in continuare, celelalte trei echipe se vor bate pentru locul 2.

Lupta va fi mult mai incinsa in campionat, daca as avea si arbitraje. In Europa sunt fantastice, in campionat sunt impotriva lui CFR. Anul trecut in playoff ne-au facut praf.

In Europa, in toate meciurile arbitrii...nu stiu ce scoli fac astia, nici nu ma baga in seama, nu ma da nimeni afara, arbitraj perfect, nu iau niciun rosu. In Romania ma da afara, ne fac praf, asta e realitatea, ma trimite in tribuna, imi da rosu. Asa crede ca devine faimos. Doi ani la rand, acelasi arbitru, ma trimite in tribune. In Europa nu mi-a dat nimeni rosu", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.