"E mare victoria, credeti-ma! N-avem in Romania asa adversari!" Petrescu, in al 9-lea cer dupa ce a batut la Sofia: "Nu mi-a placut Deac, n-a fost cel mai bun!"

Petrescu s-a destins pentru doar cateva minute dupa victoria cu TSKA. A uitat insa rapid de relaxare si a anuntat ca e cu gandul la Voluntari.

Pe Petrescu l-a impresionat TSKA Sofia, adversara cum 'nu exista in Liga 1". Super Dan spune ca Deac n-a fost in cea mai buna forma, dar ca tot el a reusit sa faca diferenta prin executiile sale.

"Ca antrenor, n-am jucat cu bulgarii, azi e prima data. Din fericire, a fost o victorie cu o echipa foarte, foarte buna. Pana la pauza, TSKA a fost echipa mai buna. Apoi, am invins noi meritat. Vor avea un cuvant de spus la calificare. Au echipa foarte buna, multe solutii, jucatori foarte buni. In Romania nu avem asa adversari, jucatori buni.

Fanii i-au dus in fata. Sa vina fani peste tot si sa castigam noi, nu conteaza. Poate jucatorii nostri s-au trezit in repriza a doua si din cauza fanilor. La pauza am zis ca trebuie sa fim toti mai buni, de la portar la varf. Ne-am retras, a fost greu in prima repriza. In partea a doua, apararea a facut un meci perfect si a dat incredere si pentru cei din fata.

E victorie mare, credeti-ma. Acum nu sunt relaxat, am meci greu la Voluntari, in campionat. Trebuie sa zburam acolo si sa castigam.

Nici mie nu mi-a placut Deac, fizic n-a fost bine, dar are executii. Tot executiile lui ne-au adus azi victoria. Pe Young Boys nu-i vad, nu-i cunosc. Roma nu cred ca va avea probleme, pentru locul doi ne batem cu Young Boys si cu TSKA. Nu i-am vazut niciodata, nu stiu cum arata Young Boys", a spus Petrescu la Digisport.