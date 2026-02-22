Înaintea meciului, Elias Charalambous a vorbit și despre jucătorii indisponibili.

Elias Charalambous: ”Cred că Ngezana va fi indisponibil o perioadă lungă!”

Vali Crețu nu va fi în lotul campioanei en-titre pentru că este suspendat. De la FCSB va lipsi și fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana.

Stoperul s-a accidentat în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1. Sud-africanul are probleme la genunchi și a urmat un tratament cu plasmă, care însă pare să nu dea roade, motiv pentru care ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Charalambous a dezvăluit că Ngezana ar putea fi indisponibil o perioadă îndelungată.

”Vali Crețu este OUT, este suspendat. Ngezana este OUT și cred că va fi indisponibil o perioadă lungă”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus.