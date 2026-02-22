VIDEO Anunț sumbru pentru FCSB: ”Va fi indisponibil o perioadă lungă!”

Anunț sumbru pentru FCSB: ”Va fi indisponibil o perioadă lungă!” Superliga
FCSB – Metaloglobus este programat luni seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea meciului, Elias Charalambous a vorbit și despre jucătorii indisponibili.

Elias Charalambous: ”Cred că Ngezana va fi indisponibil o perioadă lungă!”

Vali Crețu nu va fi în lotul campioanei en-titre pentru că este suspendat. De la FCSB va lipsi și fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana.

Stoperul s-a accidentat în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1. Sud-africanul are probleme la genunchi și a urmat un tratament cu plasmă, care însă pare să nu dea roade, motiv pentru care ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Charalambous a dezvăluit că Ngezana ar putea fi indisponibil o perioadă îndelungată.

Vali Crețu este OUT, este suspendat. Ngezana este OUT și cred că va fi indisponibil o perioadă lungă”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus.

Ce spunea Mihai Stoica despre Ngezana în urmă cu doar câteva zile

În urmă cu doar câteva zile, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB declara că Ngezana nu va lipsi foarte mult timp din angrenajul lui FCSB.

Singurul accidentat mai e Ngezana, care e out. A făcut o injecție cu plasmă, speră să scape cu aia. Noi credem că o să sufere și o intervenție chirurgicală. Nu ceva complicat, care să îl ține departe mult timp, dar trebuie să o facă. Așa spun medicii.

El a decis să încerce și așa, nu ne putem opune. Măcar am elucidat misterul, nu înțelegeam ce se întâmplă cu evoluțiile jucătorului care a fost doi ani de zile impecabil”, spunea oficialul campioanei.

