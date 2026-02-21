Titular pe flancul drept, Dennis Man a avut o evoluție activă și a contribuit la victoria liderului din Olanda.

Oaspeții au deschis scorul prin Lasse Nordas, însă gazdele au restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, când Ivan Perisic a punctat după o pasă a lui Joey Veerman.

PSV a preluat controlul în repriza secundă, iar Myron Boadu a făcut 2-1 la scurt timp după reluare. Scorul final a fost stabilit de Ricardo Pepi, care a închis tabela pe final.

Dennis Man a primit nota 7,2

Dennis Man a fost implicat în mai multe acțiuni periculoase și a primit cartonaș galben în prima repriză, în minutul 29, după o altercație cu un adversar.

Internaționalul român a rămas pe teren până în minutul 86, când a fost înlocuit de Bajraktarevic, după o prestație apreciată cu nota 7,2, potrivit Flashscore.

Românul a avut șase șuturi spre poartă, a creat o ocazie importantă și a oferit o pasă decisivă potențială, cu un xA de 0,51. De asemenea, a impresionat prin precizia paselor, cu 91% reușite.