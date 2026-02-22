Cosmin Contra (50 de ani) poate fi catalogat, fără nicio exagerare, drept varianta românească a lui „Cholo“ Simeone. Pentru că, la fel ca marele antrenor de la Atletico Madrid, și Contra trăiește fiecare partidă la intensitate maximă pe marginea terenului.

Acum, la Al-Arabi (Qatar), fiecare întâlnire a formației din Doha include și un veritabil show oferit de fostul selecționer al României. Iar arabii s-au prins că „Guriță“ furnizează reacții spectaculoase pe bandă. Așa că, în fiecare etapă, curg imaginile virale cu trăirile lui Contra în timpul meciurilor. Așa s-a întâmplat și aseară, după duelul Al-Duhail – Al-Arabi, scor 1-1.

Contra a scăpat o mare victorie printre degete din cauza portarului

Având în față o formație destul de puternică – Al-Duhail a câștigat 8 din ultimele 15 ediții ale campionatului – echipa lui Contra a început meciul foarte bine. Iar golul camerunezului Toko Ekambi, în minutul 24, l-a încântat pe Contra, după cum se poate vedea mai jos.