VIDEO Ce imagini cu Contra: s-a bucurat nebunește la gol, apoi a văzut cum a comis-o portarul lui

La Al-Arabi (Qatar), fostul selecționer a trecut de la extaz la agonie într-o partidă spectaculoasă din campionat.

Cosmin Contra (50 de ani) poate fi catalogat, fără nicio exagerare, drept varianta românească a lui „Cholo“ Simeone. Pentru că, la fel ca marele antrenor de la Atletico Madrid, și Contra trăiește fiecare partidă la intensitate maximă pe marginea terenului.

Acum, la Al-Arabi (Qatar), fiecare întâlnire a formației din Doha include și un veritabil show oferit de fostul selecționer al României. Iar arabii s-au prins că „Guriță“ furnizează reacții spectaculoase pe bandă. Așa că, în fiecare etapă, curg imaginile virale cu trăirile lui Contra în timpul meciurilor. Așa s-a întâmplat și aseară, după duelul Al-Duhail – Al-Arabi, scor 1-1.

Contra a scăpat o mare victorie printre degete din cauza portarului

Având în față o formație destul de puternică – Al-Duhail a câștigat 8 din ultimele 15 ediții ale campionatului – echipa lui Contra a început meciul foarte bine. Iar golul camerunezului Toko Ekambi, în minutul 24, l-a încântat pe Contra, după cum se poate vedea mai jos.

Din păcate pentru fostul selecționer, el a ratat o mare victorie printre degete. Pentru că, în minutul 65, portarul său a comis-o printr-un… autogol care poate fi văzut în rezumatul de aici. Chiar dacă faza l-a lăsat fără cuvinte, „Guriță“ a găsit forța de a-și ascunde supărarea. Încurajările sale de pe margine au remontat echipa, iar Al-Arabi a smuls un punct: 1-1.

De când a preluat formația din Doha, de la începutul lunii octombrie, Contra are niște rezultate excelente. În campionat, românul a bifat deja zece meciuri: 6 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri. În Amir Cup 2026, a doua competiție pe plan local, Al-Arabi a debutat cu un succes și e calificată acum, în sferturi.

