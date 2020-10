EXCLUSIV| Ciprian Marica ii ia apararea lui Radoi! "I-as acorda in continuare credit!" Ce spune fostul international despre Hagi si Petrescu

Invitat la emisiunea Ora exacta in sport de la Pro X, fostul atacant al echipei nationale si-a manifestat sustinerea pentru selectionerul Mirel Radoi.

Foarte dur contestat de oamenii de fotbal din Romania dupa infrangerile cu Islanda, Norvegia si Austria, selectionerul nationalei Romaniei este aparat de fostul atacant al lui Stuttgart sau Schalke, Ciprian Marica.

Atacantul cu 25 de goluri pentru nationala Romaniei considera ca Radoi trebuie lasat sa duca la bun sfarsit campania de calificare pentru Mondialul din 2022 din Qatar: "Il sustin in continuare pe Mirel Radoi sa isi duca mai departe aceasta campanie. I-as acorda in continuare credit sa ne arate ca jocul poate fi construit si imbunatatit, sa vedem o schimbare in joc la urmatoarele meciuri si nu m-as grabi".

Intrebat de posibilitatea ca Gica Hagi sa preia echipa nationala in eventualitatea demiterii lui Radoi, Marica a dezvaluit ca in viziunea sa Hagi nu ar avea nicio problema in a prelua acest post, chiar daca "regele" este si patronul unui club de Liga 1.

"Eu nu vad un impediment sa fii proprietarul unui club si in acelasi timp antrenor la echipa nationala. Nu cred ca cineva ar pune la indoiala ca Hagi nu ar aduce cei mai buni jucatori sau ca i-ar favoriza pe cei de la Viitorul.

Hagi poate sa fie oricand selectioner pentru ca stiu cat este de corect cu fotbalul. Eu personal asa cum il cunosc pe Hagi nu i-as pune niciodata la indoiala selectia si pozitia de patron la echipa de fotbal. Bineinteles ca vor fi si persoane care vor insinua anumite lucruri. Eu, daca as fi presedintele Federatiei i-as propune lui Hagi sa vina selectioner chiar daca e patron la un club de Liga 1.

Cred ca functia de selectioner este altceva decat cea de antrenor, unde ai timp sa construiesti. Eu vad selectionerul un antrenor cu experienta care este oarecum plictisit de munca de zi cu zi, cu experienta si cu ochi la jucatori. E greu cand schimbam 5-6 jucatori de la un meci la altul.

Dupa mine un selectioner trebuie sa fie un antrenor cu experienta, chiar trecut de o anumita varsta. Bineinteles ca trebuie sa ii dam credit lui Radoi in continuare, dar asta este conceptia mea despre echipa nationala", a spus Marica.

In incheiere, fostul international a adaugat ca in contextul in care Gica Hagi ar refuza preluarea primei reprezentative, o varianta foarte buna de selectioner ar fi reprezentata de Dan Petrescu: "Ar mai fi o singura varianta din campionatul intern, Dan Petrescu. Are toate ingredientele sa fie selectonerul echipei nationale".