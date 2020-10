Dan Petrescu si-a aflat PEDEAPSA dupa eliminarea din ultimul meci! Cat va lipsi antrenorul campioanei CFR de pe banca

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a decis sanctiunile pentru antrenorul lui CFR Cluj.

In urma eliminarii din minutul 67 a meciului cu Botosani, incheiat 2-1 pentru CFR, dupa ce a vazut al doilea cartonas galben de la Sebastian Coltescu, Petrescu a fost suspendat cu doua etape si a primit o amenda in valoare de 4 500 de lei.

"In baza art. 65.a din RD, se sanctioneaza antrenorul Dan Petrescu cu suspendare pentru doua jocuri si i se aplica o penalitate de 4.500 lei; In baza art. 45.a din RD, se va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv suspendarea pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 4.500 lei", se arata in decizia comunicata pe lpf.ro.

Astfel, antrenorul va pierde meciul din deplasare cu Voluntari, dar si cel de pe teren propriu cu Gaz Metan Medias.