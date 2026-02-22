Gloria Bistriţa a învins-o duminică, în deplasare, pe campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 34-30 (14-12), în ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, EHF Champions League.

Gloria încheie astfel pe locul 4 şi va juca în play-off, între 21-29 martie, cu formaţia de pe locul 5 în grupa B, Ikast, învinsă ieri clar de CSM București în cealaltă grupă.

În ultima etapă din grupa A, a XIV-a, s-a mai jucat partida dintre DVSC Debrecen – Buducnost, scor 32-30, celelalte două meciuri fiind programate în cursul serii, între Metz Handball – Team Esbjerg şi Gyor ETO – Borussia Dortmund.

Gloria Bistrița - în play-off, CSM București - direct în sferturile de finală

Indiferent de aceste rezultate, Gloria Bistriţa încheie grupa A pe locul 4, cu un bilanţ de 8 victorii şi 6 eşecuri (16 puncte).

Conform regulamentului, primele două clasate – Gyor ETO şi Metz vor juca direct în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off, încrucişat, cu formaţiile din grupa B.

Gloria Bistriţa se va duela astfel cu echipa de pe locul 5 în grupa B, Ikast.

Rezultatele obţinute anterior de Gloria Bistriţa în grupa A: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 şi 32-31 cu DVSC Debrecen, 24-31 şi 26-29 cu Metz Handball, 18-33 şi 22-27 cu Gyor ETO, 38-35 şi 28-32 cu Team Esbjerg, 29-26 şi 34-38 cu Budunost, 36-32 şi 36-32 cu Borussia Dortmund, informează news.ro.

În grupa B a Ligii Campionilor a jucat şi campioana CSM Bucureşti, care a obţinut calificarea directă în sferturi de pe locul 2.