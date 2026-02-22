Echipajul format din Mihai Tentea și George Iordache a terminat pe locul 5 în proba de bob-2 masculin, cea mai bună performanță a țării noastre din ultimele decenii.

Invitat la emisiunea Fața la joc, difuzată la PRO TV și pe VOYO, sportivul Mihai Tentea a recunoscut că rezultatul a depășit așteptările echipajului român.

„În niciun caz nu ne gândeam la top 5, ne gândeam la un top 10. Aveam gânduri mari, dar am încercat să rămânem cu capul pe umeri. Când am avut oportunitatea să ne batem pentru locul 5, n-am iertat pe nimeni”, a declarat sportivul român.

„Noi construim bobul și ne antrenăm unde găsim liber”

Tentea a vorbit deschis și despre dificultățile cu care se confruntă lotul României, mai ales în ceea ce privește condițiile de pregătire, comparativ cu marile națiuni din bob.

„Noi facem bobul, noi îl construim. Echipele mai mari au mecanici pentru treaba asta. Nu mănâncă sportivii neapărat, dar mai pun și ei mâna din când în când.

(n.r. – 3 chestii care vă lipsesc din condițiile de pregătire pentru un ciclu olimpic) Nu știu. Avem unde să ne pregătim vara. Ne pregătim la clubul unde activăm, pe un teren cu 3 culoare de tartan, care a fost aplicat în ultimii ani. Avem și o sală de forță, și o pistă de împins bobul (n.r. – pe role).

Doar în afara țării, din octombrie, începând cu 1 octombrie, plecăm de acasă și ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber.

O să ne țină minte pe noi. Asta o să facă. A fost incredibil, pentru noi, pentru toți ceilalți. Am primit aprecieri din partea tuturor națiunilor și suntem apreciați și respectați. Asta e un lucru important”, a mai spus Mihai Tentea la emisiunea „Fața la joc”.