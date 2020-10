TSKA Sofia - CFR Cluj, LIVE TEXT, de la 19:55 | Campioana Romaniei merge in Bulgaria pentru primul meci din grupele Europa League! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna TSKA Sofia - CFR Cluj pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj incepe in aceasta seara un nou sezon in grupele Europa League. Campioana Romaniei va juca in Bulgaria, impotriva lui TSKA Sofia, de la 19:55.

De la aceeasi ora se va juca si celalalt meci al grupei, Young Boys - AS Roma.

CFR Cluj va incera sa repete reusita fantastica din sezonul precendent, cand a ajuns pana in saisprezecimele competitiei, unde a fost eliminata de Sevilla, dupa doua remize, scor 1-1 in Romania si 0-0 in Spania. Ulterior, Sevilla reusea sa se impuna in Europa League si sa castige finala dupa o finala cu Inter Milano.

CFR Cluj revine in grupele Europa League dupa ce si-a inceput parcursul european din acest sezon in UEFA Champions League. Campioana Romaniei au evoluat in primul tur al celei mai importante competitii impotriva maltezilor de la Floriana, pe care i-a invins cu 2-0, insa in turul 2 erau eliminati de Dinamo Zagreb la finalul unui meci dureros. Croatii s-au impus la loviturile de departajare si au trimis-o pe CFR Cluj in turul 3 preliminar din Europa League.

Victoriile cu Djurgarden, scor 1-0 in Suedia si cu finlandezii de la Kups, scor 3-1, le-au asigurat clujenilor inca o prezenta in grupele Europa League.

Dan Petrescu vede o lupta in 3 pentru locul 2 din grupa, vazand-o pe AS Roma deja calificata de pe prima pozitie.

Antrenorul CFR-ului se teme de TSKA Sofia si spune ca a ramas impresionat de campania de transferuri pe care bulgarii au reusit-o:

"Nu avem probleme de lot, toti jucatorii sunt valizi. Avem doi jucatori incerti, speram sa treaca peste antrenamentul de azi. Nu are rost sa-i zic. In mare, stiu echipa. Trebuie sa treaca ultimul antrenament si dupa aia ma decid 100%.

Marele minus al lui CFR e ca am pierdut jucatori. Campania noastra de achizitii n-a fost ca cea a lui TSKA Sofia, care a luat jucatori foarte buni, 9 jucatori. Lotul nostru e foarte subtire acum. Noi am avut obiectiv sa jucam in grupele Europa League, vedem ce va fi in continuare, va fi greu in conditiile actuale. Am vazut 7 meciuri de-ale lui TSKA sofia, mi-a placut, cred ca au sanse sa se califice mai departe, chiar foarte bune. Au adus jucatori de la Watford, de la Bordeaux, de la Bordeaux, de la Lille, de la Lens, de la Nancy. Eu am luat... n-are rost sa zicem de unde. Daca iei jucatori buni, ai si pretentii. Eu sunt convins ca cei de aici au si pretentii.

Nu-i cunosc deloc pe Young Boys, nu-i stiu deloc. Normal ar fi ca Roma sa fie favorita si celelalte sa se bata pentru locul 2. Daca TSKA i-a batut pe Basel asa usor, normal ar fi sa-i bata si pe Young Boys. Din pacate, Bulgaria ne-a luat-o inainte, au doua echipe in Europa League. Nu stiu cand va avea Romania doua echipe in Europa, stiti situatia de la noi foarte bine. Noi suntem fericiti si mandri ca reprezentam Romania, dar era bine sa fie mai multe echipe, ca noi reprezentam fotbalul romanesc. Nu cred ca jucatorii au nevoie de prea multa motivatie in astfel de meciuri. In campionat, au nevoie.

Mi-as fi dorit sa avem si noi la retur spectatori. Avem si noi nevoie de fani. Nu mi se pare corect. Ar trebui sa inteleaga si cei de la noi, din Romania, chestia asta!", a spus Dan Petrescu, la conferinta de presa.

Echipele probabile:

TSKA Sofia: Busatto - Galabov, Antov, Mattheij, Mazikou - Youga, Geferson - Iomov, Sankhare, Keita, Sowe

Antrenor: Stamen Belcev

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Chpciu, Hoban, Djokovic - Deac, Debeljuh, Paun

Antrenor: Dan Petrescu