BREAKING NEWS: Petrescu si-a iesit din minti! A adus FOILE cu regulamentul, apoi le-a trantit pe masa! Acuza ca CFR-ului i s-a furat calificarea: 'Sa se duca sa se uite! Nu se poate asa ceva!'

Dan Petrescu a venit extrem de furios la conferinta de presa si a acuzat vehement decizia arbitrului de la meciul cu Sevilla. Antrenorul a venit cu regulamentul si spune ca Sevilla s-a calificat pe nedrept:

"Nu e vorba de meci dramatic! Am dat gol valabil! Am aici regulamentul si vi-l citesc! <Nu se considera ca s-a comis o abatere, atunci cand mingea atunge mingea unui jucator ricosand direct din capul sau corpul sau piciorul unui adversar aflat in apropiere>. Adversarul a lovit mingea, era in apropiere. Am aici regulamentul de fotbal de la UEFA, din Romania, din toata lumea!!

Nu e niciun hent, arbitrul trebuia sa mearga sa se uite la VAR. El stia regulamentul, nu a fost niciun hent. E clar! Golul anulat pe nedrept si calificarea Sevillei pe nedrept! Nu se poate asa ceva, eu nu am mai intalnit asa ceva!", a spus Dan Petrescu la inceputul conferintei de presa.", a spus Dan Petrescu.