Dan Petrescu, explozie de furie! "Si in Uzbeksitan au VAR! De ce ne dai arbitru din Craiova? Mi-a dat rosu, i-a dat si lui Paun, Camora si la tribune, la toata lumea!"

Dan Petrescu a facut din nou un apel la Liga si cere implementarea de urgenta a sistemului VAR in Romania.

Dan Petrescu a fost eliminat la ultimul meci din Liga 1, castigat de CFR Cluj cu 2-1 in fata Botosaniului.

Antrenorul campioanei contesta vehement delegarea lui Sebastian Coltescu la partida din weekend si spune despre acesta ca i-a cauzat probleme la meciuri in repetate randuri.

Dan Petrescu a profitat de moment si a cerut inca o data implementarea de urgenta a sistemului VAR in Liga 1, sistem care exista deja in tarile vecine.

"Ce sa zic, ati vazut si voi ce se intampla. Noi nu primim niciun penalty, altii primesc usor. Noi la Viitorul am avut 4, nu am primit niciunul. Aici (n. r. la meciul cu Botosani) am dat gol valabil, nu inteleg de ce arbitrul din Craiova vine si ne arbitreaza pe noi. Ultima oara mi-a dat rosu si acum am primit iar rosu, in rest nu am mai primit niciodata rosu. Cand un arbitru din Craiova vine si da o lectie. Arbitrul din Cluj (n. r. Horatiu Fesnic) se duce la Bucuresti si da penalty (n. r. in Dinamo 0-1 Craiova), asta o face mereu arbitrul din Cluj. Si cu Craiova si cu Steaua le da penalty. Dar noua ne trimite acest arbitru din Craiova cu care am avut probleme. I-a dat rosu si lui Paun si lui Camora si la tribune, la toata lumea. Nu il mai trimiti la noi, trimite-l in alta parte. A fost o greseala delegarea lui Coltescu. Asta e parerea mea, daca vede ca dam un gol, il anuleaza. Asta m-a suparat foarte mult si m-a trimis in tribuna. Eu zic de trei ani sa bage VAR, de cand a aparut. Imi doresc corectitudine, sa nu mai fie cearta. Problemele ar fi mult mai mici si mult mai multa liniste. Si nu ar mai fi eliminari la antrenori. Daca vezi la VAR te linistesti ca antrenor. Campionatul asta si playoff-ul din acest sezon sunt convins ca nu vom avea. Daca nu fac cluburile presiuni... numai Dan Petrescu si inca doi, pe noi nu ne asculta nimeni.

Spuneti-mi o tara, sunati in toate tarile de langa Romania si daca e vreo tara care nu are atunci eu tac din gura. Mergeti si in Uzbekistan, ia vedeti, aia au? Toate tarile au, de ce numai Romania nu? In Romania avem doi U21, cum sa fac echipa? Singura tara care are reguli incredibile si nu avem nici VAR. Mergem inainte si ne-am obisnuit cu acest lucru, dar e foarte rau ca nu avem VAR", a spus Dan Petrescu.