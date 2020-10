"Antrenorul lui TSKA a spus ca vrea sa dea doua goluri in primele doua minute!" Petrescu, interzis la conferinta de presa! :)) Ce raspuns a dat

Dan Petrescu a oferit doua momente amuzante la conferinta de presa dinaintea meciului cu TSKA Sofia, din Europa League.

Petrescu a fost surprins cand a auzit o intrebare referitoare la intentia lui TSKA de a 'marca doua goluri in primele doua minute ale meciului' de joi.

"Nu pot sa comentez ce a zis antrenorul lui TSKA, poate sa zica ce vrea", a spus amuzat Petrescu.

Antrenorul CFR-ului a zambit si cand a fost intrebat despre recordul sau contra echipelor din Bulgaria. Un jurnalist local i-a spus ca n-a castigat niciodata impotriva echipelor din Bulgaria. Petrescu nu-si aminteste sa fi intalnit vreodata ca antrenor cluburi din tara vecina: "Chiar n-am stiut. N-am stiut asta. Ca antrenor am jucat in Bulgaria? Nu stiu... Ca fotbalist, poate. Dar ca antrenor nu-mi aduc aminte. Daca n-am antrenat impotriva lor, cum era sa castig? Poate in amicale, dar nici de astea nu-mi aduc aminte. Ca jucator, da. Dar nici atunci n-am jucat multe meciuri. Doua, poate."

Cele mai importante declaratii date de Petrescu la Sofia:



"Nu avem probleme de lot, toti jucatorii sunt valizi. Avem doi jucatori incerti, speram sa treaca peste antrenamentul de azi. Nu are ros sa-i zic. In mare, stiu echipa. Trebuie sa treaca ultimul antrenament si dupa aia ma decid 100%.

Marele minus al lui CFR e ca am pierdut jucatori. Campania noastra de achizitii n-a fost ca cea a lui TSKA Sofia, care a luat jucatori foarte buni, 9 jucatori. Lotul nostru e foarte subtire acum. Noi am avut obiectiv sa jucam in grupele Europa League, vedem ce va fi in continuare, va fi greu in conditiile actuale. Am vazut 7 meciuri de-ale lui TSKA sofia, mi-a placut, cred ca au sanse sa se califice mai departe, chiar foarte bune. Au adus jucatori de la Watford, de la Bordeaux, de la Bordeaux, de la Lille, de la Lens, de la Nancy. Eu am luat... n-are rost sa zicem de unde. Daca iei jucatori buni, ai si pretentii. Eu sunt convins ca cei de aici au si pretentii.

Nu-i cunosc deloc pe Young Boys, nu-i stiu deloc. Normal ar fi ca Roma sa fie favorita si celelalte sa se bata pentru locul 2. Daca TSKA i-a batut pe Basel asa usor, normal ar fi sa-i bata si pe Young Boys. Din pacate, Bulgaria ne-a luat-o inainte, au doua echipe in Europa League. Nu stiu cand va avea Romania doua echipe in Europa, stiti situatia de la noi foarte bine. Noi suntem fericiti si mandri ca reprezentam Romania, dar era bine sa fie mai multe echipe, ca noi reprezentam fotbalul romanesc. Nu cred ca jucatorii au nevoie de prea multa motivatie in astfel de meciuri. In campionat, au nevoie.

Mi-as fi dorit sa avem si noi la retur spectatori. Avem si noi nevoie de fani. Nu mi se pare corect. Ar trebui sa inteleaga si cei de la noi, din Romania, chestia asta!"