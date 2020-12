Momentul pe care englezii il asteapta de 9 luni! Fanii au revenit in sfarsit pe stadion la meciul lui Arsenal cu Rapid Viena!

La aceasta partida au asistat 2.000 de fani ai lui Arsenal. Este pentru prima data din momentul izbucnirii pandemiei de coronavirus cand la un meci de fotbal profesionist disputat in Anglia au acces spectatorii.

Acest lucru a fost posibil cu respectarea unei distante si cu purtarea mastilor de protectie.

To the 2,000 fans inside Emirates Stadium tonight and our supporters around the world.

???????????????????? ???????????? ❤️ pic.twitter.com/xWAgvIo73q