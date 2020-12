Ronaldo s-a dus la Dragusin dupa meciul lui Juve! Ce i-a spus Cristiano si care a fost mesajul lui Pirlo dupa debutul in Champions League

Radu Dragusin a debutat pentru Juventus in meciul de Champions League cu Dinamo Kiev.

Fundasul central de numai 18 ani a fost introdus pe teren de Andrea Pirlo in minutul 69 al partidei cu echipa lui Mircea Lucescu in locul turcului Demiral.

Jurnalistii din Italia l-au comparat pe Dragusin cu Giorgio Chiellini si l-au poreclit 'Gigantul din Romania'.

Internationalul roman U21 a dezvaluit ca a fost felicitat dupa meci de antrenorul campioanei Italiei.

"Mi-a zis sa intru calm, relaxat, sa fiu increzator si sa ma bucur de moment. Au fost niste emotii foarte puternice, dar in timpul meciului nu m-am mai gandit la ele neaparat", a spus Dragusin pentru Antena Sport.

De asemenea, fundasul roman a fost felicitat si de Alvaro Morata care a postat o fotografie impreuna cu Dragusin pe o retea de socializare, alaturi de mesajul "Primul din multele meciuri care vor urma. Felicitari!".

Dragusin a spus ca a fost incurajat si de Cristiano Ronaldo, dar si de ceilalti colegi, dupa primele sale minute in tricoul torinezilor: "Mi-au urat la cat mai multe convocari. Atat Morata, Ronaldo, cat si restul colegilor m-au incurajat".

De asemenea, fotbalistul plecat in 2017 de la Regal Bucuresti in schimbul sumei de 250.000 de euro a avut un mesaj pentru selectionerul Mirel Radoi: "Sper ca selectionerul nationalei mari sa ma cheme cat de curand la lot, sa aiba incredere in mine si sa imi dea aceasta sansa".

Dragusin a debutat recent pentru echipa U21 a Romaniei. El a fost integralist la meciul castigat de echipa lui Adrian Mutu in fata Maltei cu 4-1.