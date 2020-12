Laszlo Balint este impresionat de evolutiile FCSB-ului din acest sezon: "Sunt favoriti la titlu!" Care sunt atuurile echipei lui Toni Petrea

UTA Arad va intalni cea mai in forma echipa din campionat, FCSB, in etapa a 12-a a Ligii 1.

Inainte de acest meci, antrenorul aradenilor, Laszlo Balint, a vorbit despre forta ofensiva aratata de ros-albastri in ultimele meciuri si a precizat ca in conditiile acestea echipa lui Becali are sanse mari sa realizeze eventul in acest sezon.

"Indiferent de cine va juca, FCSB are un stil de joc foarte bine definit, are principii clare si jucatori de calitate, care pot suplini absenta oricui. Este adevarat ca Man si Tanase sunt principalii marcatori, daca vor evolua cu siguranta vor aduce un plus pentru FCSB.

Au un mod simplu si rapid de a ajunge la poarta adversa, au o forta ofensiva de invidiat, dar sunt bine pusi la punct si pe plan defensiv. Este clar ca e o echipa foarte valoroasa, cea mai in forma din Liga 1. La cum arata clasamentul si jocul lor, cei de la FCSB sunt favoriti la titlu si chiar la castigarea Cupei", a declarat Balint.

De asemenea, antrenorul in varsta de 41 de ani a tinut sa scoata in evidenta meritul pe care Gigi Becali il are in evolutiile foarte bune ale echipei din acest sezon: "Il respect foarte mult pe domnul Becali, este unul dintre oamenii care au investit banii lor in fotbal. Este unul dintre oamenii care au reusit sa faca performanta ca patron de echipa de fotbal din Romania, dar nu am nicio relatie cu dansul".

FCSB este lider in Liga 1 cu 27 de puncte, doua mai multe decat ocupanta pozitiei secunde, Universitatea Craiova. Echipa lui Toni Petrea vine dupa 6 victorii consecutive in campionat.

De partea cealalta, si aradenii stau foarte bine in clasament inaintea acestui meci. Nou-promovata se afla pe locul 6 cu 17 puncte, cu unul mai mult decat Viitorul Constanta si doar 4 mai putin decat locul 3, CFR Cluj.

Meciul FCSB - UTA Arad se joaca sambata, 5 decembrie, de la ora 21:30 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.