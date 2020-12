Nu stia UNDE sa se mai uite ca sa nu lacrimeze! Contra, imagini crunte la despartirea de Dinamo: "Nu mai revin niciodata! Nici la Dinamo, nici in Romania!"

Cosmin Contra s-a despartit azi de Dinamo, dupa 3 luni in care n-a fost platit.

Contra si-a luat azi ramas-bun de la jucatori. Contra a oferit imagini emotionante si in fata presei. Antrenorul s-a oprit sa le dea interviu reprezentantilor presei, dar a parut ca e cu gandul in cu totul alta parte. Contra a intors in permanenta capul si a parut doborat de experienta traita in cea de-a doua sa perioada ca antrenor al lui Dinamo.

"Am incercat sa-mi fac treaba, fiecare persoana are o limita. Linita mea a fost depasita deja. Am venit la Dinamo, clubul asta merita altceva. Am castigat acum 3 ani Cupa Ligii, ne-am batut la campionat pana in ultima etapa, voiam altceva si pentru experienta de acum. Sanatatea e mai presus de orice. Sper ca baietii vor continua seria asta din ultimele meciuri. Nu mai urmeaza nimic pentru mine. Nu ma intorc la Dinamo! Nu mai revin in Romania!", a spus Contra, dupa care a plecat la volanul masinii sale.