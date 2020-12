"Din solidaritate cu Becali am facut asta, de aia am plecat din tara!" Radoi, dezvaluiri incredibile! "Trebuie sa fii nesimtit sa nu te doboare ce a patit nationala"

Mirel Radoi a trait la intensitate maxima ultimele 3 luni ca selectioner.

Radoi recunoaste ca a plans in multe situatii pe vremea in care era jucator. Asa se descarca dupa meciuri. Mirel spune ca nu se vede plangand si ca antrneor, dar recunoaste ca ratarea calificarii la Euro l-a lovit teribil: "Trebuie sa fii nesimtit sa nu te atinga o asemenea situatie!"

Radoi n-a dormit nopti la rand dupa infrangerile cu Islanda si Norvegia din Octombrie. Selectionerul are aceleasi trairi cand ii canta imnul ca atunci cand era pusti si juca in nationalele de juniori ale Romaniei.

"Emotia imnului te introduce intr-o alta stare, te gandesti doar la versuri si la felul cum te face sa te simti. Si acum, pe banca, il cant in gand. Incerc sa las jucatorii sa cante. Nu stiu daca pot sa numar de cate ori am plans pentru Romania. Imi vin in minte de la 16 ani calificari pierdute... Sunt multe meciuri unde am plans, dar am facut-o de ciuda. Si pentru Steaua am facut-o. A fost un meci unde am gresit, cu Dinamo, in Ghencea, 2-4, de Pasti, m-am dus in baie si am plans de nervi, ma ascundeam de colegi. Eram emotiv, ma descarcam dupa meciuri. Aruncam cu ghetele, plangeam, sau loveam cate-un geam, cate-un televizor, a doua zi veneam cu altul nou...

Dupa Islanda nu am plans. M-am consumat foarte mult, dar nu am plans. Nu ma vad plangand in cariera de antrenor. N-am putut sa ma odihnesc foarte bine. Am incercat sa ma echilibrez. Suntem oameni si avem trairi, nu ai cum sa fii impasibili. Trebuie sa fii nesimtit sa nu fii afectat de asa ceva", a spus Radoi pentru www.sport.ro.

Radoi dezvaluie ca in 2013, cand s-a mutat cu intreaga familie in Dubai, a facut-o din solidaritate cu nasul sau, Gigi Becali. Dupa ce a iesit din inchisoare, Becali l-a numit pe Radoi antrenor la Steaua, insa relatia n-a tinut. Radoi si Becali s-au despartit suparati.

"In semn de solidaritate cu nasul meu, dupa ceea ce i se intamplase, am decis sa ne mutam in Dubai. Mare parte din familie, parintii, fratii, bunicii, prietenii erau in Romania si imi lipseau foarte mult. Urmaream meciurile din Romania la TV, dar alta e sa-ti vezi prietenii si colegii jucand. Nici in Arabia Saudita, cat am jucat, comunitatea de Romani nu era foarte mare. Traditiile romanesti lipseau. Am fost mandru sa ajung in Arabia Saudita, au ajuns nume mari din Romania acolo", spune Radoi.