Marco Barb-Dudan, mijlocașul român prezentat în exclusivitate de Sport.ro în această toamnă, a fost convocat în premieră la naționala Under 15 a Austriei de noul selecționer Franz Ponweiser pentru stagiul de pregătire care se va desfășura în perioada 12-15 noiembrie la Landessportzentrum VIVA Steinbrunn.

”Talentele (n.r. - 28 de jucători) născute în 2009 din statele federale din est vor participa la acest stagiu al echipei naționale”, a precizat federația austriacă ÖFB pe site-ul oficial.

”Am făcut o preselecție foarte bună, i-am văzut pe cei din vest, iar după acțiunea cu jucătorii din est vom decide lotul pentru debutul din luna martie (n.r. - primele meciuri internaționale ale generației U15, cu Slovacia)”, a explicat selecționerul Franz Ponweiser.

Barb-Dudan, ”decar” la Rapid Viena, cea mai bună echipă din istoria fotbalului austriac (cu un număr record de 32 de titluri de campioană), este născut în Austria, însă deține dublă cetățenie.

Marco Barb-Dudan pentru Sport.ro: ”Pot juca la alegere pentru oricare dintre cele două țări, România și Austria”

”Am dublă cetățenie, română și austriacă, așa că pot juca la alegere pentru oricare dintre cele două țări.

În această vară am fost convocat la naționala României pentru un stagiu. Am stat o săptămână la Mogoșoaia, după care am fost sunat să merg și în tabăra de fotbal de la Cluj.

Din păcate, nu am putut onora invitația pentru că exact în aceeași perioadă am avut acel turneu important cu Barcelona, Ajax și Bayern.

Legat de federația austriacă, urmează să primim rezultatele finale în viitorul foarte apropiat. Dar în urma discuției purtate de agentul meu, se pare că am toate șansele să fiu ales în lotul național al Austriei”, declara în septembrie, pentru Sport.ro, Marco Barb-Dudan.

Foto: arhivă personală, SK Rapid / Chaluk, ÖFB