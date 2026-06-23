Enriko Papa, mijlocaș albanez, în vârstă de 33 de ani, poate pleca din nou de la FC Botoșani, iar recent a ajuns în punctul în care este dorit de două echipe de primă ligă din afara României, dar și din afara Europei.

Reamintind, Papa a revenit la gruparea din Botoșani în ianuarie anul trecut, 2025, formație pentru care a mai activat în perioada 2018-2022. După ce a îmbrăcat tricourile celor de la Rizespor, Sepsi OSK şi KF Laci, şi deşi a avut mai multe oferte de transfer, atât din România cât şi din străinătate, Enriko a ales să se întoarcă la acel moment la FC Botoşani, echipă căreia i-a purtat și banderola de căpitan.

Enriko Papa, fotbalist important la FC Botoșani, dorit în Indonezia

Enriko Papa, în prima sa aventură la formația din Botoșani, de patru ani, a adunat peste 100 de jocuri, 129 mai exact, reuşind 11 goluri şi 12 pase decisive. La ora actuală, el are un total de 174 de partide, 13 goluri și 18 pase decisive, fiind unul dintre cei mai titrați străini din România din acest punct de vedere, al partidelor jucate în ultimii ani.

În pauza dintre sezoane, Papa ar putea pleca din nou de la FC Botoșani, așa cum s-a întâmplat în iulie 2022, când semnat cu Rizespor, în Turcia. De această dată, el poate ajunge în Indonezia, fiind dorit de PERSIB Bandung, care activează în prima ligă, dar și de o rivală a acesteia.

Recent, în presa din Asia a apărut informația conform căreia liderul Botoșaniului este dorit și de Dewa United Banten FC.