ASTA E CULMEA TUPEULUI! Spaniolii le-au zis jucatorilor ca vor juca pe NOUL STADION DINAMO! :)) Dezvaluiri incredibile

Borja Valle si Isma Lopez s-au despartit de Dinamo, dupa 3 luni in care nu au fost platiti.

Ambii vor parasi Romania in urmatoarele ore. Isma Lopez a vrut sa le trimita un mesaj video urmaritorilor sai de pe Instagram, in care sa explice experienta prin care a trecut la Bucuresti. Fundasul stanga povesteste cum a fost pacalit de conationalii sai, care le-au promis fotbalistilor inclusiv ca vor juca pe noul stadion Dinamo, care se construieste special pentru echipa de fotbal. In realitate, lucrarile la noua arena din Stefan cel Mare nici macar n-au inceput si nici nu se stie cand vor putea demara.

"Nu banii sunt principalul motiv pentru care am plecat. E adevarat, din septembrie nu am fost platiti. Dar nu asta e motivul fundamental. Ne-au demonstrat ca nu suntem decat o marfa pentru ei. Am fost mintiti in permanenta. Nu am contat pentru ei. Nu doar noi, ci si familiile noastre. Am decis sa venim, am plecat de acasa, de unde eram fericiti. Ni s-a vandut un proiect ambitios, care de fapt n-a fost nimic. Ne-am antrenat fara fizioterapeut, fara medic, fara conditii.

Ni s-a spus ca vom juca pe noul stadion al lui Dinamo si ca pana va fi gata vom folosi National Arena. N-a fost asa, am jucat pe stadionul Dinamo. Am fost mandri sa facem asta, acolo au fost castigate atatea trofee de cei dinaintea noastra. Proprietarul clubului n-a vrut sau n-a putut sa asigure banii. Ni s-a tot spus ca banii vin marti, apoi ca vin la finalul saptamanii si tot asa. Ni s-a spus ca e vina secretarei, ca s-a gresit contul. Situatia asta dureaza de 3 luni. Ni s-a spus ca vom avea cel mai bun staff.

Asa cum au venit, asa au plecat, cei care au facut-o pana la urma. N-au fost platiti. Singurii oameni adevarati sunt cei care a impartit vestiarul, apoi angajatii care au incercat sa ne faca viata mai buna, staff-ul care a fost cu noi. As vrea sa stie oamenii ce ni s-a intamplat. Parasesc cu tristete Bucurestiul. Le doresc numai bine tuturor, ne-am simtit cat de bine am putut sa ne simtim aici", a spus Isma Lopez.