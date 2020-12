Ramos vrea sa faca ce nu poate Zidane! Jucatorii, bagati in SEDINTA dupa esecul cu Sahtior: "Domnilor, aici e Real Madrid!" Ce i s-a transmis antrenorului

Real Madrid a fost invinsa de Sahtior in ambele dueluri din grupa de Champions League.

Madrilenii au emotii in privinta calificarii in optimile Champions League. Real este obligata sa se impuna in fata Borussiei Monchengladbach in ultima runda din grupa pentru a fi sigura de calificare.

Dupa ultimul esec in fata lui Sahtior, capitanul Sergio Ramos s-a vazut nevoit sa ia atitudine si a organizat o sedinta cu fotbalistii.

"Suntem la o singura victorie de calificarea in Champions League. Depindem doar de noi si trebuie sa dam totul! Aici e Real Madrid, domnilor! Impreuna, am iesit si din situatii mai rele", le-a transmis Sergio Ramos colegilor, potrivit AS.

Discursul lui Ramos a fost sustinut si de Luka Modric, un alt fotbalist cu greutate in vestiarul madrilenilor:

"Trebuie sa fim uniti si sa castigam urmatoarele meciuri! O putem face", a spus si Modric.

Potrivit sursei citate, Zidane nu a luat parte la sedinta organizata de Sergio Ramos. Ulterior, antrenorul a fost instiintat de aceasta si a fost asigurat ca va avea in continuare parte de toata sustinerea jucatorilor.

Real MAdrid este pe locul 3 in Grupa B, cu 7 puncte dupa primele 5 runde. Lider este Monchengladbach, cu 8 puncte, iar Sahtior este pe locul secund, cu 7 puncte.

Real Madrid - Monchengladbach se va juca miercuri, 9 decembrie, de la 22:00.