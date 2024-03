În septembrie 2023, Sport.ro publica un interviu cu tânărul fotbalist român Marco Barb-Dudan, ”decar” la Rapid Viena, cel mai important club din istoria Austriei, cu un număr record de 32 de titluri de campioană, plus un titlu în Germania, cucerit după Anschluss (anexarea statului austriac de Germania nazistă).

Mijlocașul ofensiv cu dublă cetățenie, română și austriacă, a fost ulterior convocat în premieră la naționala Under 15 a Austriei pentru un stagiu de pregătire care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, iar acum a primit convocarea și pentru primele meciuri internaționale ale generației sale, ”dubla” cu Slovacia din 5 și 7 martie.

Românul Marc Barb-Dudan, convocat la debutul internațional al selecționatei Under 15 a Austriei

”Am dublă cetățenie, română și austriacă, așa că pot juca la alegere pentru oricare dintre cele două țări.

În această vară (n.r. - în 2023) am fost convocat la naționala României pentru un stagiu. Am stat o săptămână la Mogoșoaia, după care am fost sunat să merg și în tabăra de fotbal de la Cluj.

Din păcate, nu am putut onora invitația pentru că exact în aceeași perioadă am avut acel turneu important cu Barcelona, Ajax și Bayern.

Legat de federația austriacă, urmează să primim rezultatele finale în viitorul foarte apropiat. Dar în urma discuției purtate de agentul meu, se pare că am toate șansele să fiu ales în lotul național al Austriei”, explica Marco pentru Sport.ro în septembrie 2023.

Barb-Dudan i-a convins pe antrenorii federali austrieci în stagiul de pregătire și acum va debuta pentru ”Das Team” la prima acțiune internațională a selecționatei Under 15 de la Viena.

A marcat în Bayern Munchen - Rapid Viena 1-1

”Așteptările sunt foarte mari. Nu doar din partea mea și a staff-ului, ci și din partea jucătorilor. Sunt două meciuri internaționale și bineînțeles că vrem să câștigăm.

Să fac selecția a fost un lucru foarte, foarte dificil pentru că băieții sunt într-adevăr buni și mulți meritau să fie și ei aici”, a declarat selecționerul Franz Ponweiser, conform site-ului oficial al ÖFB.

Luna trecută, Marco Barb-Dudan a înscris golul lui Rapid Viena în 1-1 cu Bayern Munchen, meci jucat pe terenul nemților (Bayern Campus).

Info: oefb.at

Foto: arhivă personală, SK Rapid / Chaluk