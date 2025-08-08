Gigi Becali nu s-a abținut după ce l-a văzut pe Octavian Popescu cu Drita

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali a analizat prestația jucătorilor de bază de la FCSB și a tras concluziile.

FCSB s-a impus cu 3-2 în duelul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League și e cu un pas în play-off-ul competiției. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali: „Aseară și-au revenit doi jucători, Bîrligea și Tavi Popescu”

Gigi Becali a fost mulțumit de prestația echipei sale și i-a scos în evidență pe Daniel Bîrligea și pe Octavian Popescu, care au ieșit în evidență în partida cu Drita.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a explicat că Tavi va juca în partea stângă a atacului, pentru că acolo dă cel mai bun randament jucătorul.

„Aseară și-au revenit doi jucători, Bîrligea și Tavi Popescu. Au strălucit. Bîrligea a dat un gol greu, nu e ușor să marchezi de acolo. Cred că deja ne-am trezit. Și-a revenit George, avem în stânga jucători care să dribleze. Tavi va juca în stânga, acolo trebuie să joace el”, a declarat Becali, conform GSP.ro.

190 de meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive are Octavian Popescu în tricoul lui FCSB.

Șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene

În urma rezultatelor din meciurile tur, Football Meets Data a calculat șansele de calificare ale fiecărei formații.

Astfel, Universitatea Craiova are cea mai mare șansă să meargă în play-off-ul Conference League, în urma victoriei clare în fața formației din Slovacia. Oltenii au 94% șanse să treacă mai departe.

Nici FCSB nu stă rău, după revenirea spectaculoasă din partida cu Drita și are șanse de 88% la calificarea în play-off-ul Europa League.

Formația care stă cel mai rău din acest punct de vedere este CFR Cluj. Cum era de așteptat, trupa lui Dan Petrescu are cele mai mici șanse să o elimine pe Braga, mai exact doar 12%.

Rezumatul meciului FCSB - Drita 3-2

