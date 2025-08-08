Gigi Becali nu s-a abținut după ce l-a văzut pe Octavian Popescu cu Drita

FCSB s-a impus cu 3-2 în duelul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League și e cu un pas în play-off-ul competiției. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali: „Aseară și-au revenit doi jucători, Bîrligea și Tavi Popescu”

Gigi Becali a fost mulțumit de prestația echipei sale și i-a scos în evidență pe Daniel Bîrligea și pe Octavian Popescu, care au ieșit în evidență în partida cu Drita.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a explicat că Tavi va juca în partea stângă a atacului, pentru că acolo dă cel mai bun randament jucătorul.

„Aseară și-au revenit doi jucători, Bîrligea și Tavi Popescu. Au strălucit. Bîrligea a dat un gol greu, nu e ușor să marchezi de acolo. Cred că deja ne-am trezit. Și-a revenit George, avem în stânga jucători care să dribleze. Tavi va juca în stânga, acolo trebuie să joace el”, a declarat Becali, conform GSP.ro.

190 de meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive are Octavian Popescu în tricoul lui FCSB.

