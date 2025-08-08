Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea când era jucătorul FCSB-ului

Musi a fost unul dintre cei buni fotbaliști de pe teren în duelul cu fost sa echipă.
Declarația dată de Musi când era jucătorul FCSB-ului
Musi a marcat sezonul trecut în derby-ul cu Dinamo din etapa 13 a Superligii, pe care FCSB l-a câștigat cu 2-0. După meciul respectiv, actualul jucător al „câinilor” declara că a fost: „Cea mai mare bucurie din carieră”, făcând referire la golul marcat împotriva lui Dinamo.
Acum la formația „roș-albă”, Musi a explicat motivul pentru care făcea o astfel de declarație în urmă cu zece luni.
„A fost cel mai frumos gol din cariera mea. Păi atunci am spus așa că am jucat cu un stadion plin. Și când am dat gol, mă uitam așa, stânga-dreapta, și vedeam stadionul full, să spun.
Și chiar… M-am simțit fotbalist. Atunci a fost prima dată când m-am simțit fotbalist… să spun că am înscris și mă uitam și era stadionul full.
Acum era doar tricoul schimbat. Am simțit și foarte mare bucurie, dar și o senzație că vreau să revenim și să câștigăm meciul, eram peste ei.
Ambele echipe erau într-un moment foarte prost și FCSB era într-un moment foarte prost. Noi am pregătit din meciul foarte bine, ne-am antrenat foarte bine și eram conștienți că ne trebuie victorie, că nu avem cum să lăsăm meciul să treacă”, a spus Alexandru Musi, conform Fanatik.ro.
Musi a marcat golul egalizator pentru Dinamo din prim repriză, în derby-ul care s-a încheiat cu victoria „câinilor” cu 4-3 în fața FCSB-ului.