Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea când era jucătorul FCSB-ului

Musi a fost unul dintre cei buni fotbaliști de pe teren în duelul cu fost sa echipă.

Declarația dată de Musi când era jucătorul FCSB-ului

Musi a marcat sezonul trecut în derby-ul cu Dinamo din etapa 13 a Superligii, pe care FCSB l-a câștigat cu 2-0. După meciul respectiv, actualul jucător al „câinilor” declara că a fost: „Cea mai mare bucurie din carieră”, făcând referire la golul marcat împotriva lui Dinamo.

Acum la formația „roș-albă”, Musi a explicat motivul pentru care făcea o astfel de declarație în urmă cu zece luni.

