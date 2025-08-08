Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea când era jucătorul FCSB-ului

Alexandru Musi a venit cu explicația! Ce declarase pe vremea c&acirc;nd era jucătorul FCSB-ului Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Musi a oferit o declarație interesantă pe vremea când evolua la FCSB, în urma unui derby cu Dinamo.

TAGS:
Alexandru MusiDinamoSuperligaFCSB
Din articol

Musi a fost unul dintre cei buni fotbaliști de pe teren în duelul cu fost sa echipă.

Declarația dată de Musi când era jucătorul FCSB-ului

Musi a marcat sezonul trecut în derby-ul cu Dinamo din etapa 13 a Superligii, pe care FCSB l-a câștigat cu 2-0. După meciul respectiv, actualul jucător al „câinilor” declara că a fost: „Cea mai mare bucurie din carieră”, făcând referire la golul marcat împotriva lui Dinamo.

Acum la formația „roș-albă”, Musi a explicat motivul pentru care făcea o astfel de declarație în urmă cu zece luni.

„A fost cel mai frumos gol din cariera mea. Păi atunci am spus așa că am jucat cu un stadion plin. Și când am dat gol, mă uitam așa, stânga-dreapta, și vedeam stadionul full, să spun.

Și chiar… M-am simțit fotbalist. Atunci a fost prima dată când m-am simțit fotbalist… să spun că am înscris și mă uitam și era stadionul full.

Acum era doar tricoul schimbat. Am simțit și foarte mare bucurie, dar și o senzație că vreau să revenim și să câștigăm meciul, eram peste ei. 

Ambele echipe erau într-un moment foarte prost și FCSB era într-un moment foarte prost. Noi am pregătit din meciul foarte bine, ne-am antrenat foarte bine și eram conștienți că ne trebuie victorie, că nu avem cum să lăsăm meciul să treacă”, a spus Alexandru Musi, conform Fanatik.ro.

Musi a marcat golul egalizator pentru Dinamo din prim repriză, în derby-ul care s-a încheiat cu victoria „câinilor” cu 4-3 în fața FCSB-ului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reformă amplă în administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT
Reformă amplă &icirc;n administrația publică: reduceri de personal, reguli noi pentru poliția locală și jocurile de noroc DOCUMENT
ARTICOLE PE SUBIECT
Revenire de senzație la Dinamo! Vestea primită chiar &icirc;nainte de meciul cu Metaloglobus
Revenire de senzație la Dinamo! Vestea primită chiar înainte de meciul cu Metaloglobus
Danny Armstrong la naționala Scoției! Avut &icirc;n vedere &icirc;nainte de EURO 2024, extrema lui Dinamo reintră &icirc;n calculele lui Steve Clarke
Danny Armstrong la naționala Scoției! Avut în vedere înainte de EURO 2024, extrema lui Dinamo reintră în calculele lui Steve Clarke
Tricoul de &bdquo;hattrick&rdquo; al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Rezultatele din turul 2 al Cupei! FC U Craiova eliminată, Poli Timișoara refuză momentul de reculegere pentru Ion Iliescu, CS Dinamo avea deja 2-0 &icirc;n 15
Rezultatele din turul 2 al Cupei! FC U Craiova eliminată, Poli Timișoara refuză momentul de reculegere pentru Ion Iliescu, CS Dinamo avea deja 2-0 în '15
ULTIMELE STIRI
Un dublu campion al Rom&acirc;niei &icirc;l apără pe eroul FCSB-ului &icirc;n fața lui Becali: Să aibă răbdare cu el, va fi determinant!
Un dublu campion al României îl apără pe eroul FCSB-ului în fața lui Becali: "Să aibă răbdare cu el, va fi determinant!"
Au venit de 3 ori la București pentru el! Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB
"Au venit de 3 ori la București pentru el!" Giovanni Becali dezvăluie clubul care a pus 10 milioane pe masă pentru starul FCSB
Care sunt șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova &icirc;n play-off-ul competițiilor europene
Care sunt șansele de calificare ale lui FCSB, CFR și Craiova în play-off-ul competițiilor europene
Victoria Mboko a c&acirc;ştigat turneul de la Montreal, la doar 18 ani
Victoria Mboko a câştigat turneul de la Montreal, la doar 18 ani
Revoluție &icirc;n primul 11 la FCSB! Cum arată echipa pentru Slobozia după revenirea a două nume grele
Revoluție în primul 11 la FCSB! Cum arată echipa pentru Slobozia după revenirea a două nume grele
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!