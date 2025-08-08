Campioana își reface formula de start prin revenirea a doi jucători esențiali, Siyabonga Ngezana și Florin Tănase, ambii absenți în meciul de joi din cauza suspendărilor.



Cei doi sunt așteptați să intre direct în primul "11" în partida programată duminică, de la 21:30, pe stadionul din Ghencea. Staff-ul tehnic este însă în continuare forțat să improvizeze, având în vedere lista lungă de indisponibilități. Portarul Ștefan Târnovanu este suspendat, în timp ce Darius Olaru, Risto Radunovic, Denis Alibec, Juri Cisotti și Joyskim Dawa sunt accidentați.



Astfel, echipa probabilă a roș-albaștrilor pentru confruntarea cu Unirea Slobozia se conturează într-o formulă cu noutăți importante: Zima - Cercel, M. Popescu, Ngezana, Kiki - Alhassan, Șut - Miculescu, Oct. Popescu, Tănase - Bîrligea;



Becali: "Am câștigat doi jucători"

Chiar dacă emoțiile calificării încă nu s-au stins, Gigi Becali a analizat la cald prestația echipei și a ținut să evidențieze doi fotbaliști care l-au mulțumit pe deplin după victoria cu Drita. Patronul FCSB este convins că i-a recâștigat pe Daniel Bîrligea și Octavian Popescu.



"Astă-seară nu doar că și-a revenit echipa, ci au fost două lucruri mari. Bîrligea este ăla pe care l-am cunoscut, ba chiar mai mult decât atât, și George Popescu va fi, cred, mai bine decât a fost înainte. Adică am câștigat doi jucători. Și-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. George Popescu driblează, Bîrligea marchează", a spus patronul FCSB la Digi Sport.



Pe lângă cei doi, și Dennis Politic a primit laude din partea finanțatorului. "L-am mai câștigat și pe Politic, care începe să fie Politic ăla pe care l-am dorit mult și pentru care am făcut atâtea sacrificii", a adăugat Becali.

